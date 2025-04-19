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不只H20晶片被禁！傳輝達中國特供版旗艦顯卡也暫停供應了

2025/04/19 18:02

美中科技戰火蔓延，美國政府突禁止輝達H20晶片輸中。（路透）美中科技戰火蔓延，美國政府突禁止輝達H20晶片輸中。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰及科技戰同時開打，川普政府對出口至中國的AI晶片祭出新限制，輝達H20晶片及被AMD MI308等2款AI晶片禁止出口至中國後，中國市場再傳出，輝達 推出的中國特供版旗艦顯卡-GeForce RTX 5090 D 將暫停供應。

港媒指出，根據新修訂的規定，若晶片的總記憶體頻寬達到 1400 GB/s 或以上，或 I/O 頻寬達 1100 GB/s 或以上，或者兩者的總頻寬超過 1700 GB/s，就需要獲得許可才能向中國出口。但 RTX 5090 D 是否符合這些標準目前尚未明確，而輝達目前僅以口頭通知合作夥伴暫停供應，並未提供進一步的正式文件。

報導稱，商家已向多家 AIC 廠商（Add-in-Card，指生產輝達顯卡的廠商）查詢相關限制，各品牌對於 GeForce RTX 5090 D 可能暫停供應尚未作出任何正面回應。不過，熟悉的散熱模組廠商表示，已收到 AIC 合作夥伴暫緩 GeForce RTX 5090 D 的訂單與後續備料的通知，並大幅降低其出貨優先順序。

報導提及，儘管輝達尚未就此事作出任何官方公告及回應，因此上述訊息不代表禁售或禁運，但空穴來風未必無因。若暫停供應屬實，將對 AIC 合作夥伴造成影響，尤其是 Colorful、Palit 和 PC Partner 等品牌，原有的市場規劃亦可能被打亂。一旦成真，對中國及香港高階遊戲玩家來說，可能是一大悲劇。

中國知名論壇chiphell指出，5090 D是否會恢復供應可能要看西大政府（美國）的態度，因為目前西大也並沒有把話說死，只是說H20繼續出貨要得到許可，所以後續東大（中國）和西大能就關稅戰達成雙方都能接受的結果，可能H20順帶著解禁，5090 D自然也會恢復供應，反之則5090 D可能就此壽終正寢，等明年輝達再出個5080S或5080TI之類的5090 D再閹割版頂替5090 D。

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