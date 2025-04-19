國際股市高度不確定 金管會延長「限空令」

金管會宣布「每日盤中借券賣出委託數量」、「最低融券保證金成數」及「放寬擔保品範圍」三項穩定措施繼續實施。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，因應美國公布對等關稅政策，造成國際股市衝擊，自114年4月7日起實施三項穩定措施，包括調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍，原定實施至4月18日，但考量國際政經情勢及股市波動仍具高度不確定性，金管會19日宣布將持續執行上述措施。

由於美國公布對等關稅政策後，國際股市出現明顯震盪，台股亦受到影響。

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為穩定市場信心，金管會於4月7日起採取三項暫行措施，觀察結果顯示，本週台股跌幅降至0.68%，較前一週的8.31%大幅縮小，振幅也從13.37%降低至4.24%，顯見市場已逐步回穩，投資人信心逐漸恢復正常水準。

據統計，截至114年3月底，台股本益比為17.28倍，現金殖利率達3.06%，若加計股票股利則達3.17%；國內上市櫃公司累計營收達11.22兆元，較去年同期增加17.32%，創下歷年同期新高，顯示上市櫃公司經營績效穩健。

此外，截至4月18日，上市櫃公司執行庫藏股件數達125件，預計最大可買回金額約693億元，較上週五的82件與537億元明顯增加，顯示公司高層對自身營運充滿信心。

金管會表示，未來仍將密切追蹤國際金融情勢變化及證券市場交易狀況，持續評估市場實際情形，若未來市場再有明顯波動，將隨時調整相關措施，以因應國際環境變化，持續維護國內資本市場穩定，保障廣大投資人權益。

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