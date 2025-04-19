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最令Costco抓狂的事引議論 顧客滿意度下降原因也曝

2025/04/19 17:06

Costco員工分享他們最討厭的事情，分析師也指出消費者對Costco滿意度下降的原因。（路透）Costco員工分享他們最討厭的事情，分析師也指出消費者對Costco滿意度下降的原因。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多 （Costco） 的員工吐露令他們抓狂的行為，在Reddit的熱門貼文中，這家深受喜愛的批發連鎖店的員工分享他們最討厭的事情。多數案例證明，顧客沒禮貌、行為粗魯最讓人受不了。而分析師也指出最近消費者對Costco滿意度下降的原因。

一名員工在網站上寫道：「顧客把易腐爛的食物隨意丟棄，垃圾隨意扔，而且行為粗魯，我們都認為這種行為不適合在Costco出現。」這篇貼文引起了關注，該員工要求其他人向顧客分享他們的不滿。

一位疲憊不堪的員工回答：「安裝一個便攜式便盆，讓她的孩子在食品貨架上使用吧。」

另一位員工說：「從錯誤的入口方向進入加油站」、「人站在走道中間，對周圍的人視而不見」的消費者，是其他最令人惱火的事情。

一名員工表示，顧客經常將用過的樣品杯丟到托盤後面，留下隱藏的垃圾堆，等待工作人員清理。

不過，Costco的美國客戶滿意度指數，最近也從第一名下滑至第七名。據Costco稱，自2024年以來，購物者的滿意度下降了近5%。

零售分析師尼爾桑德斯 （Neil Saunders） 告訴dailyMail.com，停車場人滿為患、結帳等待時間過長，以及Costco的電子商務銷售額有限，可能是導致該品牌銷量下滑和顧客不滿的原因之一。

桑德斯強調，這對這家巨頭來說是一次罕見的挫折。他解釋道：Costco非常成功，其高於平均水平的增長率並不能反映出較低的滿意度評級。Costco今年上調會員費，每年增加5美元，從60美元漲至65美元。

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