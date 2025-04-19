晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

海外人士減少赴美旅遊及購物 美經濟恐損失2.95兆

2025/04/19 15:57

數據顯示，2月穿越美加邊境赴美旅行的加拿大遊客人數年減12.5％，3月進一步年減18％。（法新社）數據顯示，2月穿越美加邊境赴美旅行的加拿大遊客人數年減12.5％，3月進一步年減18％。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的貿易政策及針對部分國家的敵對言論，導致國際遊客赴美旅行出現寒意。華爾街投資銀行高盛預測，赴美旅行降溫及對美國產品的抵制，可能會讓美國今年收入大減900億美元（約2.95兆台幣）。

《美國國家廣播公司》（NBC）19日報導，對於海外遊客來說，如今前往美國旅遊的吸引力似乎愈來愈小，來自加拿大、德國和英國的遊客數量下降尤其明顯。

在川普直接透過貿易限制及間接暗示加拿大可能成為美國「第51州」後，來自加拿大的遊客出現最大幅度的下降。美國海關與邊境保護局（CBP）的遊客數據顯示，2月穿越美加邊境的遊客人數年減12.5％，3月進一步年減18％。

美國商務部下屬的國家旅遊辦公室也指出，3月來自英國和德國的遊客人數年減29％。整體而言，3月西歐國家遊客人數年減12％，是疫情時期以外史上最高紀錄之一。

川普對西方盟友最直接的打擊是，透過對汽車、汽車零件及鋼鋁徵收關稅。歐洲進口產品目前面臨10％的關稅，惟川普目前暫停對歐盟國家徵收第二輪關稅。他還免除大部分來自加拿大和墨西哥進口商品的25％關稅。

即使川普採取補救措施，但反美情緒仍在加劇，可能對美國民眾產生經濟影響。

高盛分析師在3月31日、即川普宣布對各國開徵對等關稅前交予客戶的報告中表示，在最壞情況下，由於遊客減少及抵制購買美國商品的綜合影響，美國今年的收入損失將高達900億美元，「我們推估，外國對美國產品的抵制及赴美旅遊的衰退，可能會對美國2025年的國內生產毛額（GDP）成長造成一定拖累」。

英國牛津經濟公司（Oxford Economics）旗下旅遊經濟總裁塞克斯（Adam Sacks）表示，即使川普軟化立場，但他在長期盟友中引發的負面情緒也不太可能在短時間內逆轉，「事情需要時間來平息，人們也需要時間來重新對美國產生好感」。

塞克斯還透露，旅行團的預訂數量明顯減少，但邁阿密和尼加拉瀑布等部分美國旅遊熱點的業者表示，他們尚未看到經濟放緩的重大證據。

大邁阿密會議與旅遊局總裁兼執行長惠塔克（David Whitaker）表示，美國政府措施的全面影響主要會發生在冬季和早春的旅遊旺季後，到目前為止，飯店預訂量和房價都保持穩定。此外，邁阿密也受惠於國際遊客組成多元化及這些遊客往往更富裕等情況。

儘管如此，他仍表示，未來數週至數月可能產生一些影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財