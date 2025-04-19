海外人士減少赴美旅遊及購物 美經濟恐損失2.95兆

數據顯示，2月穿越美加邊境赴美旅行的加拿大遊客人數年減12.5％，3月進一步年減18％。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的貿易政策及針對部分國家的敵對言論，導致國際遊客赴美旅行出現寒意。華爾街投資銀行高盛預測，赴美旅行降溫及對美國產品的抵制，可能會讓美國今年收入大減900億美元（約2.95兆台幣）。

《美國國家廣播公司》（NBC）19日報導，對於海外遊客來說，如今前往美國旅遊的吸引力似乎愈來愈小，來自加拿大、德國和英國的遊客數量下降尤其明顯。

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在川普直接透過貿易限制及間接暗示加拿大可能成為美國「第51州」後，來自加拿大的遊客出現最大幅度的下降。美國海關與邊境保護局（CBP）的遊客數據顯示，2月穿越美加邊境的遊客人數年減12.5％，3月進一步年減18％。

美國商務部下屬的國家旅遊辦公室也指出，3月來自英國和德國的遊客人數年減29％。整體而言，3月西歐國家遊客人數年減12％，是疫情時期以外史上最高紀錄之一。

川普對西方盟友最直接的打擊是，透過對汽車、汽車零件及鋼鋁徵收關稅。歐洲進口產品目前面臨10％的關稅，惟川普目前暫停對歐盟國家徵收第二輪關稅。他還免除大部分來自加拿大和墨西哥進口商品的25％關稅。

即使川普採取補救措施，但反美情緒仍在加劇，可能對美國民眾產生經濟影響。

高盛分析師在3月31日、即川普宣布對各國開徵對等關稅前交予客戶的報告中表示，在最壞情況下，由於遊客減少及抵制購買美國商品的綜合影響，美國今年的收入損失將高達900億美元，「我們推估，外國對美國產品的抵制及赴美旅遊的衰退，可能會對美國2025年的國內生產毛額（GDP）成長造成一定拖累」。

英國牛津經濟公司（Oxford Economics）旗下旅遊經濟總裁塞克斯（Adam Sacks）表示，即使川普軟化立場，但他在長期盟友中引發的負面情緒也不太可能在短時間內逆轉，「事情需要時間來平息，人們也需要時間來重新對美國產生好感」。

塞克斯還透露，旅行團的預訂數量明顯減少，但邁阿密和尼加拉瀑布等部分美國旅遊熱點的業者表示，他們尚未看到經濟放緩的重大證據。

大邁阿密會議與旅遊局總裁兼執行長惠塔克（David Whitaker）表示，美國政府措施的全面影響主要會發生在冬季和早春的旅遊旺季後，到目前為止，飯店預訂量和房價都保持穩定。此外，邁阿密也受惠於國際遊客組成多元化及這些遊客往往更富裕等情況。

儘管如此，他仍表示，未來數週至數月可能產生一些影響。

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