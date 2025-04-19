美訂單急凍打趴世界超市 CNN曝中國義烏哀鴻遍野

受到關稅戰衝擊，中國義烏商家訂單暴跌。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國關稅已經升至145%，部分商品關稅直衝245%，美中貿易形同脫鉤，有世界超市之稱的中國最大「小商品批發市場」義烏商家哀鴻遍野，即使對美國客戶提供折扣，也無法拿到訂單。

《CNN》報導，根據中國海關的數據，去年義烏向海外出口價值 810 億美元（約台幣2.6兆）的商品，其中約 115 億美元（約台幣3738億）銷往美國。目前美國對中國徵收的關稅已攀升至145%（部分商品為245%），這是美國近一個世紀以來最高的貿易懲罰，對於許多中國供應商來說，這些措施已經使他們失去客戶。

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報導稱，每年此刻，中國小商品批發重鎮-浙江義烏燈火通明，業者日夜趕貨，搶占美國感恩節到耶誕節的商機，關稅戰造成大批美國買家取消訂單。

43 歲的冉紅艷（音譯）說，「賣了15 年的聖誕裝飾，如今一些長期客戶已經不再與我們打交道了，我們都很傷心」。她表示，關稅生效後，曾試圖向美國客戶提供折扣以挽救關係，卻沒有成功。她說，今年有8成的人取消契約，損失超過 13.5萬美元。

專門萬聖節裝飾品的聶子琴說，一半以上的出口產品過去銷往美國，也與老客戶建立多年的貿易關係，現在許多訂單已被暫停，正在想辦法將美國客戶停運的貨物運送到歐盟，同時也開始設計可以銷往中國國內市場的產品。

報導直言，目前世界經濟局勢仍不斷變化，消費者可能會收緊錢包並重新評估錢要花在哪裡。這可能會給義烏商家帶來很大的麻煩，他們的生計依賴海外客戶，尤其是在耶誕節前夕。

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