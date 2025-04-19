晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美訂單急凍打趴世界超市 CNN曝中國義烏哀鴻遍野

2025/04/19 16:18

受到關稅戰衝擊，中國義烏商家訂單暴跌。（美聯社）受到關稅戰衝擊，中國義烏商家訂單暴跌。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國關稅已經升至145%，部分商品關稅直衝245%，美中貿易形同脫鉤，有世界超市之稱的中國最大「小商品批發市場」義烏商家哀鴻遍野，即使對美國客戶提供折扣，也無法拿到訂單。

《CNN》報導，根據中國海關的數據，去年義烏向海外出口價值 810 億美元（約台幣2.6兆）的商品，其中約 115 億美元（約台幣3738億）銷往美國。目前美國對中國徵收的關稅已攀升至145%（部分商品為245%），這是美國近一個世紀以來最高的貿易懲罰，對於許多中國供應商來說，這些措施已經使他們失去客戶。

報導稱，每年此刻，中國小商品批發重鎮-浙江義烏燈火通明，業者日夜趕貨，搶占美國感恩節到耶誕節的商機，關稅戰造成大批美國買家取消訂單。

43 歲的冉紅艷（音譯）說，「賣了15 年的聖誕裝飾，如今一些長期客戶已經不再與我們打交道了，我們都很傷心」。她表示，關稅生效後，曾試圖向美國客戶提供折扣以挽救關係，卻沒有成功。她說，今年有8成的人取消契約，損失超過 13.5萬美元。

專門萬聖節裝飾品的聶子琴說，一半以上的出口產品過去銷往美國，也與老客戶建立多年的貿易關係，現在許多訂單已被暫停，正在想辦法將美國客戶停運的貨物運送到歐盟，同時也開始設計可以銷往中國國內市場的產品。

報導直言，目前世界經濟局勢仍不斷變化，消費者可能會收緊錢包並重新評估錢要花在哪裡。這可能會給義烏商家帶來很大的麻煩，他們的生計依賴海外客戶，尤其是在耶誕節前夕。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財