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白宮宣布新冠病毒真正起源「實驗室洩漏」！5大內容曝

2025/04/19 15:17

白宮網站頁面用大寫字母顯示「實驗室洩漏」標題。兩個字之間站著一位表情堅定的美國總統川普。標題下寫著：「COVID-19的真正起源」。（取自白宮網站）白宮網站頁面用大寫字母顯示「實驗室洩漏」標題。兩個字之間站著一位表情堅定的美國總統川普。標題下寫著：「COVID-19的真正起源」。（取自白宮網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮政府在官方網站上發布有關新冠肺炎病毒起源的新頁面，支持新冠病毒起源於實驗室的理論。

covid.gov網站會重新導向到白宮網站的一個頁面，並用大寫字母顯示「實驗室洩漏」標題。
這兩個字之間站著一位表情堅定的美國總統川普。標題下寫著：「COVID-19的真正起源」。

該頁面指責媒體、政客、衛生當局和美國免疫學家安東尼·福奇 （Anthony Fauci） 宣揚COVID-19起源於自然的「首選說法」。

主網頁內容提及：

1.COVID-19病毒具有自然界中不存在的生物學特性。

2. 數據顯示，所有COVID-19病例均源自於一次人類感染。這與以往發生過多次溢出事件的流行病相反。

3. 武漢是中國最重要的SARS研究實驗室所在地，該實驗室曾在生物安全水平不足的情況下進行功能獲得性研究（基因改變和生物體增強）。

4. 2019年秋季，在海鮮市場發現COVID-19的幾個月前，武漢病毒研究所（WIV）的研究人員就出現了類似COVID的症狀。

5. 根據幾乎所有的科學標準，如果有自然起源的證據，它早就浮出水面了，但事實並非如此。

聯邦政府網站曾提供有關COVID-19疫苗、檢測和治療的資訊。冠狀病毒疫情爆發5年多後，仍不清楚該病毒是從動物傳播給人類還是源自中國的實驗室。

該網站還批評新冠病毒時期最重要的規則，例如保持身體距離、戴口罩和封鎖是錯誤的。

今年1月，美國中央情報局（CIA）新任局長約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）上任後的首批舉措之一就是改變該機構對冠狀病毒起源的評估，認定新冠病毒很可能是一起實驗室事故。

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