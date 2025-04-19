竹市危老宅重建享地價稅、房屋稅減免核准178件

省荷包看這裏！新竹市稅務局提醒，若有危老宅重建可享地價稅及房屋稅租稅減免，竹市已核准178件。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕近年房價節節高漲，想買房又要自備高額頭期款，新竹市有竹科新貴小李因資金有限，買了一間45年的老舊透天厝居住，但因多次地震後出現裂縫，隨時有倒塌可能，聽取建築師建議進行拆除重建，也在今年2月開工，預計116年1月完工，而小李因購買危老宅重建，可享地價稅重建期免徵及房屋稅減免，讓竹科小李直呼可稍減重建期的經濟壓力。而竹市稅務局統計，危老宅享地價稅及房屋稅減免已核准178件，有購屋需求者可參考。

稅務局表示，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物的重建，改善居住環境，提升建築安全，只要在116年5月11日以前向市政府申請核准的都市危險及老舊建築物重建計畫，在重建計畫範圍內的土地及建築物，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第8條規定，重建期間土地無法使用者，免徵地價稅，重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年。

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重建前合法建築物所有權人為自然人且仍持有重建後建築物2年未移轉且繼續持有者，最長可再享有房屋稅減半徵收10年。而這樣的危老宅重建，經統計，竹市截至113年底，已核准178案。

稅務局說明，以竹科新貴小李的案例來說，其房屋在114年2月開工，若於116年1月完工並取得使用執照，因114年至116年為重建期間，免徵地價稅。使用執照核發後，地價稅自117年起減半徵收2年，房屋稅自116年期至118年期皆可享減半徵收。

稅務局提醒，重建完成的房地，如作為自用住宅使用，房屋稅及地價稅應分別在3月22日及9月22日前（即開徵40日前）向稅務局申請按自住優惠稅率課徵，逾期申請者，自申請之次年開始適用。可撥03-522-5161分機422-437。

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