晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

WSJ：美財長及商務部長趁貿易顧問納瓦羅開會 遊說川普暫緩對等關稅

2025/04/19 14:53

川普的貿易顧問納瓦羅是高關稅政策的主要推手。（美聯社）川普的貿易顧問納瓦羅是高關稅政策的主要推手。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普突然暫緩對大多數貿易夥伴徵收對等關稅，引起外界揣測。《華爾街日報》18日獨家披露，美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克，眼看全球金融市場受關稅政策嚴重衝擊，趁著「鷹派」貿易顧問納瓦羅開會的空檔，趕到橢圓形辦公室要求川普暫緩關稅，此事凸顯白宮內部政策的快速變化。

據報導，川普2日宣布對等關稅後，金融市場連日陷入混亂，貝森特和盧特尼克希望川普暫緩關稅計畫，但支持高關稅且經常在橢圓形辦公室出入的納瓦羅是一大障礙。9日一早，兩人趁著納瓦羅在白宮另一處與國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）談話時，在未事先安排下，迅速趕到橢圓形辦公室會見川普，提議暫停部分關稅。

兩人清楚時間緊迫，仍成功說服川普暫時收回成命以穩定市場，並一直等到川普在社群平台「真相社群」發文宣布。在白宮新聞秘書李威特透過媒體正式發布消息後，納瓦羅感到驚訝。一位知情人士表示，「我們需要每個人都保持相同步調」。

美國股市在2日部分關稅開始生效後大幅震盪，隔週嚴重問題浮現，股災避風港美國公債也出現拋售潮。川普9日稍早推文「保持冷靜」，宣布暫緩決定後美股大幅反彈，債市也趨於穩定。他稍後解釋，由於金融市場過度反應，債市也出現警訊，所以做出決定。

貝森特與盧特尼克聯手改變川普意志，顯示當前白宮的快速變化。許多官員對經貿事務有看法與策略，但納瓦羅在川普首次執政期間任職，熟悉白宮運作，去年還因此被監禁。川普曾說納瓦羅是為他坐牢，如今是川普團隊重要的一份子。

75歲的納瓦羅被視為對中鷹派，著有《致命中國》（Death by China），書中有不少川普的觀點，在川普首任期間雖未獲重用，但川普長期偏好他的經濟論點，兩人都是貿易政策的極簡主義者，主張劇烈改變。

納瓦羅強硬對中觀點吸引大批川普支持者，當中也有不少反華爾街菁英者，但在華爾街高層與企業領袖眼中屬非主流人士。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財