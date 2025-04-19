WSJ：美財長及商務部長趁貿易顧問納瓦羅開會 遊說川普暫緩對等關稅

川普的貿易顧問納瓦羅是高關稅政策的主要推手。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普突然暫緩對大多數貿易夥伴徵收對等關稅，引起外界揣測。《華爾街日報》18日獨家披露，美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克，眼看全球金融市場受關稅政策嚴重衝擊，趁著「鷹派」貿易顧問納瓦羅開會的空檔，趕到橢圓形辦公室要求川普暫緩關稅，此事凸顯白宮內部政策的快速變化。

據報導，川普2日宣布對等關稅後，金融市場連日陷入混亂，貝森特和盧特尼克希望川普暫緩關稅計畫，但支持高關稅且經常在橢圓形辦公室出入的納瓦羅是一大障礙。9日一早，兩人趁著納瓦羅在白宮另一處與國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）談話時，在未事先安排下，迅速趕到橢圓形辦公室會見川普，提議暫停部分關稅。

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兩人清楚時間緊迫，仍成功說服川普暫時收回成命以穩定市場，並一直等到川普在社群平台「真相社群」發文宣布。在白宮新聞秘書李威特透過媒體正式發布消息後，納瓦羅感到驚訝。一位知情人士表示，「我們需要每個人都保持相同步調」。

美國股市在2日部分關稅開始生效後大幅震盪，隔週嚴重問題浮現，股災避風港美國公債也出現拋售潮。川普9日稍早推文「保持冷靜」，宣布暫緩決定後美股大幅反彈，債市也趨於穩定。他稍後解釋，由於金融市場過度反應，債市也出現警訊，所以做出決定。

貝森特與盧特尼克聯手改變川普意志，顯示當前白宮的快速變化。許多官員對經貿事務有看法與策略，但納瓦羅在川普首次執政期間任職，熟悉白宮運作，去年還因此被監禁。川普曾說納瓦羅是為他坐牢，如今是川普團隊重要的一份子。

75歲的納瓦羅被視為對中鷹派，著有《致命中國》（Death by China），書中有不少川普的觀點，在川普首任期間雖未獲重用，但川普長期偏好他的經濟論點，兩人都是貿易政策的極簡主義者，主張劇烈改變。

納瓦羅強硬對中觀點吸引大批川普支持者，當中也有不少反華爾街菁英者，但在華爾街高層與企業領袖眼中屬非主流人士。

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