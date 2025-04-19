與中建交等嘸金援？諾魯從世上最富有神壇跌落 求生手段曝光

諾魯（Nauru）2024年1月與我國斷交，轉與中國建交。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕太平洋小國諾魯（Nauru）去年與我國斷交，並且轉向和中國建交，但外媒報導，這個曾經是「世界上最富有的國家」，如今卻陷入滿目瘡痍，面臨生存的掙扎。

英國《Daily Express》報導，諾魯曾經一度是人均最富有的國家，根據聯合國數據顯示，諾魯位總面積僅21平方公里，人口約1萬2000人。

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島上異常純淨的磷酸鹽礦床，是製作肥料的關鍵成分，一度讓諾魯成為世界上人均所得最富有的國家之一。

但到1990年代，磷酸鹽儲量已經耗盡。多年的過度開採已經破壞了島上約80%的表面，只留下了鋸齒狀的石灰岩地層，和至今仍大部分無法居住的土地。

海洋生物也遭受了影響。為了恢復經濟，諾魯採取一些有爭議的策略，包括成為離岸避稅天堂、出售護照，以及後來在諾魯區域處理中心，協助澳洲處理尋求庇護者。

諾魯曾在2002年7月21日與台灣斷交，轉而和中國建交；2005年又因中國承諾的援助多未落實，於5月14日與我復交；2024年諾魯二度和台灣斷交，轉向中國，卻遲遲得不到經濟援助，想要出售製作肥料的磷酸鹽礦，卻早已枯竭。

2025年，由於海平面上升威面臨滅島危機，諾魯推出「黃金護照」計劃，想藉由出售公民身分來籌措居民遷村費用。

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