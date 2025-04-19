黃仁勳未與DeepSeek梁文鋒會面 疑與此原因有關

中媒引述知情人士報導指出，黃仁勳並未與DeepSeek創辦人梁文鋒會面。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳閃電訪問中國後，中媒引述知情人士報導指出，黃仁勳並未與DeepSeek創辦人梁文鋒會面。

黃仁勳訪問中國之際，也傳出美國政府計畫對DeepSeek實施全面技術封鎖。這可能是他未與梁文鋒見面的原因之一。

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根據《紐約時報》報導，美國打算禁止DeepSeek採購輝達AI晶片，並切斷美國用戶對其服務的存取權限。美國眾議院的中國問題特別委員會在16日公佈調查報告，將DeepSeek定性為「深刻威脅」，並指控DeepSeek通過三種方式危及美國安全，分別是利用後端基礎設施將美國用戶數據傳回中國、根據中國法律要求秘密操控搜尋結果以及使用非法模型蒸餾技術竊取美國技術成果。

日前英國《金融時報》稱，黃仁勳中國行程除與中國高層官員會面，也與梁文鋒會談，雙方討論未來如何為中國量身打造下一代AI晶片。此一消息已遭中國媒體《第一財經》否定。

在中美關稅激化下，美國進一步限縮輝達在中國市場業務，包括禁止出售輝達H20晶片，黃仁勳此次中國行格外敏感並受到矚目。

黃仁勳17日時隔3個月再次到訪北京，先與中國貿促會會長任鴻斌、中國國務院副總理何立峰會面，期間還傳出跟DeeSeek 創辦人梁文鋒會面，但未獲官方證實。

黃仁勳18日從北京前往上海，在與上海市長龔正會面時強調，上海是輝達的重要研發基地，擁有良好的營商和產業環境，輝達遵從各國法律，秉持對中國市場的承諾，致力以最好方式為中國市場提供服務。黃仁勳已於18日離開中國，結束快閃行程。

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