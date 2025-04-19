晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股本週跌133點 投顧：量縮拉回 醞釀反彈架式

2025/04/19 13:13

今年以來，台股累計下跌達15.80%，跌幅暫居是全球第四慘。不過，法人認為，大盤有醞釀反彈架式。（記者王孟倫攝）今年以來，台股累計下跌達15.80%，跌幅暫居是全球第四慘。不過，法人認為，大盤有醞釀反彈架式。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投顧機構表示，由於四月上旬的慘跌，使得台股有反彈空間，加上關稅戰張力已經拉到最大，短線有回彈的動能，電子中下游股已經反彈，跌深股可以操作；投顧並建議，「搶短格局，見好就收」。

台股狹幅盤整，市場還是在隨川普的關稅起舞。台股大盤開高走低，終場收19395.03點，一週下跌133.74點，跌幅0.68%。分析師表示，台股成交量，在觀望中萎縮，五日均量3060億。

根據最新統計，今年以來截至4月18日為止，全球股市跌幅前五大，依序為費城半導體跌23.04%、丹麥跌22.72%、泰國跌17.80%、台灣加權跌15.80%及NASDAQ下跌15.68%。也就是說，台股跌幅是全球第四慘。

換言之，台股今年以來表現，仍未擺脫陰霾，尚處於盤整格局，尤其，大盤跌幅比起其它亞股還要重。

對此，永豐投顧表示，大盤走勢在經過「狂風暴雨」後，趨於平穩，雖然政策議題仍然有變化，但是衝擊性已經降低很多，顯然一輪急殺已經掃除不少浮動籌碼。從日K、週K線看，量縮拉回有醞釀反彈架式。

「國際局勢仍是焦點。」永豐投顧強調，4月11日美國突然豁免了電子產品與元件的對等關稅，但是川普隨後又在宣傳中凸顯對中關稅已加到245%，美中雙方表面的架式愈拉愈大，但可能是談判的前奏。

另外，由於FED主席鮑威爾暗示，在關稅可能同時推升消費者物價與失業之際，將以防範通膨為優先，重申會先觀望再行動，雖然短期讓市場失望，但能制約關稅戰的發展。

從中長線看，法人指出，台股已經進入景氣高原尾端，未來要面對關稅戰搶運後的真空，另外，景氣對策信號也很難再推高，半導體產業景氣也不容易再延續，因此，應該收縮資金，等待景氣週期度過低谷。

綜合而言，畢竟四月上旬的大跌之後，台股有反彈空間，加上關稅戰張力，已經拉到最大，短線有回彈的動能，跌深股可以操作，但空間有限；因此，指數上限在回補跳空缺口，預估指數區間1萬8500點~2萬1000點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財