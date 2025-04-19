台股本週跌133點 投顧：量縮拉回 醞釀反彈架式

今年以來，台股累計下跌達15.80%，跌幅暫居是全球第四慘。不過，法人認為，大盤有醞釀反彈架式。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投顧機構表示，由於四月上旬的慘跌，使得台股有反彈空間，加上關稅戰張力已經拉到最大，短線有回彈的動能，電子中下游股已經反彈，跌深股可以操作；投顧並建議，「搶短格局，見好就收」。

台股狹幅盤整，市場還是在隨川普的關稅起舞。台股大盤開高走低，終場收19395.03點，一週下跌133.74點，跌幅0.68%。分析師表示，台股成交量，在觀望中萎縮，五日均量3060億。

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根據最新統計，今年以來截至4月18日為止，全球股市跌幅前五大，依序為費城半導體跌23.04%、丹麥跌22.72%、泰國跌17.80%、台灣加權跌15.80%及NASDAQ下跌15.68%。也就是說，台股跌幅是全球第四慘。

換言之，台股今年以來表現，仍未擺脫陰霾，尚處於盤整格局，尤其，大盤跌幅比起其它亞股還要重。

對此，永豐投顧表示，大盤走勢在經過「狂風暴雨」後，趨於平穩，雖然政策議題仍然有變化，但是衝擊性已經降低很多，顯然一輪急殺已經掃除不少浮動籌碼。從日K、週K線看，量縮拉回有醞釀反彈架式。

「國際局勢仍是焦點。」永豐投顧強調，4月11日美國突然豁免了電子產品與元件的對等關稅，但是川普隨後又在宣傳中凸顯對中關稅已加到245%，美中雙方表面的架式愈拉愈大，但可能是談判的前奏。

另外，由於FED主席鮑威爾暗示，在關稅可能同時推升消費者物價與失業之際，將以防範通膨為優先，重申會先觀望再行動，雖然短期讓市場失望，但能制約關稅戰的發展。

從中長線看，法人指出，台股已經進入景氣高原尾端，未來要面對關稅戰搶運後的真空，另外，景氣對策信號也很難再推高，半導體產業景氣也不容易再延續，因此，應該收縮資金，等待景氣週期度過低谷。

綜合而言，畢竟四月上旬的大跌之後，台股有反彈空間，加上關稅戰張力，已經拉到最大，短線有回彈的動能，跌深股可以操作，但空間有限；因此，指數上限在回補跳空缺口，預估指數區間1萬8500點~2萬1000點。

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