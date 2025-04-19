因應美關稅衝擊 所得稅報繳延長至6/30

行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會表示政府提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」9大面向20項措施。經濟部產業發展署、財政部席間報告因應負責措施。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕美國宣布對我國在內等多國課徵對等關稅，行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會表示政府提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」9大面向20項措施。經濟部產業發展署、財政部席間報告因應負責措施。經部表示，台灣4月11日已和美方進行視訊會議，進展良好，產業支持的特別條例草案預計下週就會送院會通過；財部說，所得稅報繳延長30天至6月30日，不影響退稅時程。

美國關稅最新進展部分，產發署長邱求慧報告指出，美國總統川普4月16日宣布對半導體與關鍵礦產進行國安調查，結束後就會來課徵相關關稅；現正處於90天談判期中，我政府以最壞情況32％關稅預估相關影響，將密切關注半導體部分，至於PCB跟連接器不在調查範圍內，假設以32％關稅預估，料成本上升將影響產業競爭力；機械領域的半導體設備也被美國列入調查範圍，料受衝擊較大；紡織、石化塑膠等產品中，因台灣輸美的布料、塑膠製品比例較高，預估會受較大衝擊；鋼鋁產品因爲全球一率課徵25％，認為衝擊較為可控，但手工具、水五金等製品的衝擊大，將影響產業獲利；運輸工具部分，台灣輸美零組件比例較高，是比覺需要關注的重點。

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財政部長莊翠雲說，5月是綜合所得稅、營業所得稅結算申報繳納期間，卓榮泰考量產業界受關稅措施影響，因此要求財部將所得稅結算申報延長到6月30日，比原本增加30天時間作業，雖結算申報延長，財部會加緊腳步處理行政作業，使退稅不受延長申報而延後；若有受關稅措施影響資金，導致納稅產生壓力，可以申請最長1年的延期繳納或分36期繳納，無需支付利息；此外，營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等國稅、地方稅，凡資金繳納有難，都可申請免息延期或分期。

「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」中，政府對工業方提出6面向700億元支持，6面向分別是提供金融支持（措施含貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼）、降低行政成本（措施含保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核）、提升產業競爭力（措施含研發轉型補助）、開拓多元市場（措施含爭取海外訂單）、租稅優惠（措施含提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用）及安定就業等6大面向（措施含主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場）。

對農業方面，政府提出3面向180億元支持，3面向分別是提供金融支持（措施含農業貸款利率加碼補貼）、提升產業競爭力（措施含強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證）及開拓多元市場（措施含擴大國內行銷活動、擴大海外行銷）。

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