全台第一家！台積電研發費用首破2千億元大關。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電不愧被稱為「護國神山」，新揭露去年研發費用達63. 61億美元（約台幣2068.6億元），首度破2千億元大關，創歷史新高，也是全台首家研發費用破2千億元的企業。

台積電表示，提升研發費用，以擴大技術領先及差異化競爭優勢；台積電前年研發費用遙遙領先業界，約佔台灣整體製造業研發費用25.8%、高達4分之1多，預期去年也將達此相當比重。

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台積電全球研發中心於前年7月開幕啟用，創辦人張忠謀當時對外公開表示，台積電每年研發費用約占營收的8%，研發與製造團隊的緊密合作是台積電致勝關鍵，兩大團隊結合不僅對台積電貢獻大，對世界半導體業與經濟德貢獻也很大，也因為這樣的貢獻，台積電今日成為兵家必爭之地。

隨著台積電營收規模擴大，每年研發費用也節節攀升，去年提撥63. 61億美元，較前一年58.5億美元成長8.73％，較2020年的37.2億美元成長逾7成。台積電董事長暨總裁魏哲家也對外說，目前台積電在台灣研發人力達1萬人。

台積電去年的公司年報新出爐，公司指出，持續投資擴充產能及研發，以擴大市場及維持台積電在先進製程技術領域的市場占有率。並持續開發新客戶及新的應用領域，在主流技術製程領域的市場也維持占有率。

台積電日前法說會指出，2奈米將如期在今年下半年進入量產，量產曲線與3奈米相似，明年下半年也會量產家族製程延伸版，包括超級電（SPR）的 A16。2奈米技術領先全球業界，在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於3奈米與5奈米的同期表現。

台積電指出，公司持續投資研究與開發，去年全年研發總支出占營收的7.1%，此一研發投資規模相當於或超越許多其他高科技領導公司的規模。公司持續在研發方面投入大量資金，以保持在先進製程技術開發中的領先地位。

台積電表示，這些研發努力使客戶能夠比競爭對手和許多整合元件製造商更早使用先進製程技術，例如用於量產的7奈米、5奈米和3奈米技術。此外，公司預計將製程技術進一步推進到2奈米及以下，以維持其技術領導地位。

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