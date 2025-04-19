因應美對等關稅衝擊 卓榮泰：9大面向20項措施支持方案下週一公布內容

行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會，席間表示，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」9大面向20項措施下週一（21日）就會宣布申請程序、條件、內容等。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕美國宣布對我國在內等多國課徵對等關稅，總統賴清德日前已說明政府5項因應策略，行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會，席間表示去年行政院已成立相關單位因應可能的美國重大政策改變，因應美國對等關稅措施，政府提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」9大面向20項措施，下週一（21日）就會宣布申請程序、條件、內容等，並會放寬申請條件、加速時程，確保國人在風暴中得到應有的支持。

行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會。（記者黃子暘攝）

卓榮泰指出，近日行政院仍在密集向賴清德報告各種會議的決定，政府將加大力道協助企業轉型、升級，著眼的不僅是目前的短期狀況，而是台灣中長期經濟發展策略與整體目標，盼藉這段時間加強高科技海外佈局，以及中、小、微企業達到淨零或數位的自體轉型，也希望社會上對於水、電、土地、人力各面，官民能有同樣目標，因此他感謝立法院昨日三讀通過「產業創新條例部分條文修正案」，此案擱置立院已久，因應國際局勢一定要在此時儘速通過，未來很多新創公司投資方面可以得到適度抵減，對產業升級有大助益。

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卓榮泰說，去年7月起，行政院已經陸續成立經濟外交的相關工作單位，去年11月美國大選時，政府也成立台美經貿專案小組，因應未來美國重大政策改變可在第一時間直接、迅速回應，4月3日起，行政院擬定相當多策略與方向，也在美國關稅做出10至30％各區間的試算，縱然最後出現32％的數字，政府仍在現有架構下升級提出880億的支持方案，並由經濟部、財政部、勞動部、農業部等各部門分別執行9大面向20項措施。

「傾聽產業之旅是總統特別交代，不僅行政院，總統本身也在跑，」卓榮泰表示，截至今日已經舉辦10場，場場都有各產業代表前來與會、分享看法，使行政院得以蒐羅各產業意見，下週一就會對外宣布9大面向20項措施的申請程序、條件、時程等詳細資訊，也在聆聽產業意見後，確定放寬申請條件並加速辦理，以助更多國人在這次風暴中得到應有的政府支持。

卓榮泰也感謝新北市長侯友宜，他說，在美國關稅宣布沒幾天，侯友宜就提出了數項建議，希望政府堆給予企業穩定協助、留意中小企業應變、利息補貼等，與中央的9面向20項措施有些相同處，他也感謝今日代表侯與會的新北市副市長陳純敬、與會立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、張智倫等人協助；1949年至今，台灣走過許多風雨，這就是台灣的韌性，中央與地方、立法與行政、政府與民間合作，一定能在最短時間內達到最大調適。

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