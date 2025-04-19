家長錢包都哭了！玩具變關稅戰下犧牲品 美8成進口中國「慘況曝光」

中國、美國關稅戰白熱化，玩具業是美國遭受關稅衝擊最嚴重的行業之一。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國、美國關稅戰白熱化，根據中媒、美媒報導，玩具業是美國遭受關稅衝擊最嚴重的行業之一，對中國生產的玩具加徵高額關稅，意味著曾經廉價的玩具將變成「奢侈品」。

根據美國商務部數據顯示，去年美國進口了價值177億美元（約新台幣5756億元）的玩具，其中有近80%來自中國。

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《CNN》報導指出，回顧過去數十年，美國之所以深度依賴中國生產玩具，與1980年代至1990年代初期的企業布局有關。當時為降低製造成本，企業選擇將工廠設在勞力價格相對低廉的中國，即使至今科技已經進步，許多玩具製程仍需大量人工，如為娃娃臉上色、細節組裝等。

美國玩具協會主席兼首席執行長阿赫恩（Greg Ahearn）坦言，中國擁有完善的玩具生產基礎設施，小型企業若要轉移產線至美國，不僅耗資巨大，也需重新建立供應鏈，對於許多資本有限的公司來說幾乎不可能。阿赫恩表示，即便美國部分工廠具備自動化條件，也只能生產少數品項，無法取代目前來自中國的龐大產能。

阿赫恩表示，中國已不再生產（出口美國）玩具了，也有一些美國主要零售商取消訂單，「如果我們沒有產品，我們就沒有現金流，那就意味著沒有錢來支付帳單」、「聖誕節岌岌可危」。

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