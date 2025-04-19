斷交台灣後想回頭？外媒1文曝宏都拉斯建交中國後慘況

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交，但巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導直言，經濟數據反映出兩國（宏都拉斯與中國）關係，並未對宏都拉斯帶來實際的正面影響。

文章介紹，宏都拉斯2023年3月與台灣斷交後，轉頭就與中國宣布建立外交關係，但兩國（宏都拉斯與中國）之間增加投資和貿易的預期尚未實現。2024年宏都拉斯對中國出口額達3500萬美元，而從中國的進口額則攀升至近26億美元（約新台幣645億元），顯示宏都拉斯的貿易逆差極為不利。

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由於來自中國商人的不公平競爭，宏都拉斯中小型企業面臨嚴重困難，由於中國產品在當地市場上大量存在，嚴重影響了宏都拉斯小型企業。

值得注意的是，宏都拉斯曾對台灣出口了價值約2億美元（約新台幣65億元）的蝦，佔其出口額的40%，但隨著外交政策的改變，宏都拉斯在與中國建交的兩年時間裡，中國竟僅買4批蝦類產品，宏都拉斯的失業人數更是超過1萬4000人。

也因此，正因如此，洪都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）在2025年3月底接受「美洲廣播」（Radio America）採訪時表示，將嘗試與台灣進行談判，以恢復其市場，並尋求新的機會，例如韓國市場的機會，以拯救蝦產業。

文章認為，中國的利益不在於支持宏都拉斯，而在於獲取戰略利益，以製衡美國在該地區的影響力；台灣是個信守承諾、捍衛民主、言論自由和人權的可靠夥伴。

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