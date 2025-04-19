晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

斷交台灣後想回頭？外媒1文曝宏都拉斯建交中國後慘況

2025/04/19 09:36

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交，但巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導直言，經濟數據反映出兩國（宏都拉斯與中國）關係，並未對宏都拉斯帶來實際的正面影響。

文章介紹，宏都拉斯2023年3月與台灣斷交後，轉頭就與中國宣布建立外交關係，但兩國（宏都拉斯與中國）之間增加投資和貿易的預期尚未實現。2024年宏都拉斯對中國出口額達3500萬美元，而從中國的進口額則攀升至近26億美元（約新台幣645億元），顯示宏都拉斯的貿易逆差極為不利。

由於來自中國商人的不公平競爭，宏都拉斯中小型企業面臨嚴重困難，由於中國產品在當地市場上大量存在，嚴重影響了宏都拉斯小型企業。

值得注意的是，宏都拉斯曾對台灣出口了價值約2億美元（約新台幣65億元）的蝦，佔其出口額的40%，但隨著外交政策的改變，宏都拉斯在與中國建交的兩年時間裡，中國竟僅買4批蝦類產品，宏都拉斯的失業人數更是超過1萬4000人。

也因此，正因如此，洪都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）在2025年3月底接受「美洲廣播」（Radio America）採訪時表示，將嘗試與台灣進行談判，以恢復其市場，並尋求新的機會，例如韓國市場的機會，以拯救蝦產業。

文章認為，中國的利益不在於支持宏都拉斯，而在於獲取戰略利益，以製衡美國在該地區的影響力；台灣是個信守承諾、捍衛民主、言論自由和人權的可靠夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財