俄羅斯向美國提「這項停火條件」 遭遇歐盟強力拒絕

作為停火條件，俄羅斯正遊說美國重新開放領空，但歐盟並不樂見。圖為俄航（Aeroflot）。（彭博）



林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為與烏克蘭停火協議的一部分，俄羅斯正遊說美國重新開放領空，允許俄羅斯航空公司飛往美國，但這項計畫面臨一大阻礙，因為歐盟並不樂見，外媒分析，若沒有歐盟的支持，俄羅斯航空公司要飛往美國可沒那麼容易。

政治新聞網站《Politico》引述1位不願透露姓名的歐盟委員會官員說法，該名官員指出：「首先，歐盟對俄羅斯的制裁依然有效，包括禁止俄羅斯航空公司飛越歐盟領空，」

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除了政治上的考量，這位官員還指出，若要重新開放歐盟領空給俄羅斯航空公司，可能存在著重大安全問題，因為「我們無從得知俄羅斯的航空營運商與空中交通服務，在過去3年間是否有妥善維護，這讓俄國機隊的適航性受到嚴重質疑。」

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯航空公司被禁止在歐盟、美國境內降落或飛越其領空，與此同時，它們也無法取得波音、空中巴士等西方製造商提供的飛機零件。

航空顧問公司 SIG Aviation 董事斯塔雷維爾德（Sander Starreveld）警告，俄國國內市場上營運的飛機，安裝「仿冒零件」的可能性很高，允許這些飛機在歐洲商業營運，不僅不安全，也可能讓仿冒零件流入歐盟。

從實際角度來看，若要重新開放歐洲領空給給俄羅斯航空（Aeroflot）等俄國的航空公司，將對歐洲航空安全局（EASA）構成重大壓力。斯塔雷維爾德解釋，因為EASA將會被要求，得確保俄羅斯的飛機能達到與目前在歐盟營運飛機相同的安全水準，但「這項程序所花的時間會很久，特別是考量所涉及的工作量。」

除了安全和認證問題外，許多俄羅斯飛機可能永遠無法再次降落在歐洲，因為它們實際上不是俄羅斯的，而是從飛機租賃公司手中「強佔而來」的。

斯塔雷維爾德說，有些飛機一旦在歐洲降落，就可能會立刻被扣押，這是因為俄羅斯在戰爭爆發後單方面將租賃飛機「國有化」」，他預期這些租賃公司會想盡辦法追回資產。

儘管有這些問題，俄羅斯仍堅持將恢復直飛美國航班作為停火協議的一部分。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）11日表示，此舉應該是解除對俄羅斯航空公司制裁的自然結果。拉夫羅夫透露，「美方有考慮過這件事，但俄方目前尚未看到任何對等的回應。

報導提到，若美俄之間放寬航空限制，都會帶給歐洲航空公司更大壓力，迫使它們要求同等待遇。因為歐洲航空公司長期以來抱怨，在飛往亞洲時得繞過俄羅斯領空，導致它們成本增加，反而讓中國的航空公司取得競爭優勢。

但儘管存在競爭壓力，歐盟對於與俄羅斯就航權展開談判仍持保留態度，部分原因就是俄羅斯領空的安全令人擔憂。

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