AI晶片狂進中國？「這國」爆成走私中繼站 台灣因1數據激增被牽連

外媒提出疑問，馬來西亞是否正在充當進一步向中國走私受限零件的管道。示意圖。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，近幾個季度，馬來西亞成為台灣運算系統和電腦零件（如用於人工智慧（AI）的CPU（中央處理器）與GPU（繪圖處理器））主要進口國，與此同時，美國對中國祭出用於AI和高效能運算（HPC）的GPU限制，不過近期卻破獲了多個走私事件，都是走私到中國，而馬來西亞的進口量激增，引發人們疑惑，馬來西亞是否正試圖進入雲端AI資料中心市場，或者是否正在充當進一步向中國走私受限零件的管道？

美媒《Tomshardware》報導，美國蘭德公司（RAND）技術與安全政策中心AI和算力中心的海姆（Lennart Heim）注意到，根據台灣經濟部國際貿易局數據顯示，3月台灣對馬來西亞的電腦系統（computer systems）出口總額達約18億美元（約新台幣585億元），較去年3月4.02億美元（約新台幣130億元）年增366%，更較2023年3月份340萬美元（約新台幣1.1億元）激增55117%。

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美國政府於2025年1月13日宣布「人工智慧擴散臨時最終規則」，將在5月15日生效，因此在這之前AI硬體的購買量加速成長，並不在意料之外，包括中國在內的亞洲公司，皆可能會利用馬來西亞作為儲存受限硬體的樞紐。

不過文章指出，馬來西亞公司不只進口AI伺服器，他們還加速從台灣購買包括AI加速器（AI accelerator）的零組件，例如輝達（NVIDIA）的H100。

根據數據，今年3月份，台灣對馬來西亞的電腦零件出口額增至6083萬美元（約新台幣19億元），高於2023年3月的2704萬美元（約新台幣8.7億元），以及去年同期的1500萬美元（約新台幣4.8億元）。

根據報導，HS編碼（HS Code）將電腦系統涵蓋筆記型電腦、平板電腦、人工智慧、高效能運算和儲存伺服器等，歸類於8471編碼下。

文章表示在僅能追蹤編碼下大範圍商品之下，台灣出口的電腦系統既包括廉價筆記型電腦，也包括輝達DGX和HGX AI伺服器（HS Code是8471.50），人工智慧加速器和顯示卡也同樣被歸類為電腦系統的一部分，代碼為8473。

雖然文章無法僅根據HS代碼細分AI伺服器和廉價筆記型電腦，但文章指出，很明顯，在美國對向中國出口先進AI GPU實施限制後，台灣對馬來西亞的電腦系統出口開始加速。

美國政府最近要求馬來西亞政府，加強該國向中國出口高科技產品的監管，這顯示人們懷疑輝達的高階GPU正銷往中國。

《Tomshardware》引述南華早報（SCMP）報道，中國客戶是馬來西亞雲端資料中心的主要客戶。因此，既然這些公司現在無法為中國採購AI伺服器，那麼可以合理預期他們會將AI伺服器從台灣運往馬來西亞。

因此文章推測，（台灣）至少有一部分運往馬來西亞的先進機器，最終會進入中國的資料中心。

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