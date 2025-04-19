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美元急貶9％、避險地位動搖！學者警告「信心恐一夕崩盤」

2025/04/19 11:04

經濟學家擔心，最近美元的大幅走跌反映出一個更令人不安的訊號，也就是全球對美元的信心出現動搖。（彭博）經濟學家擔心，最近美元的大幅走跌反映出一個更令人不安的訊號，也就是全球對美元的信心出現動搖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅對美國經濟構成的各種威脅中，或許最詭異的一項，是美元的拋售潮。經濟學家擔心，最近美元的大幅走跌反映出一個更令人不安的訊號：在川普總統試圖重塑全球貿易格局的同時，全球對美國的信心正開始動搖。

《美聯社》報導，加州大學柏克萊分校經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）指出：「全球對美元的信任與依賴，是經過半個世紀以上才建立起來的。但失去信任，可能就在一瞬間的事。」

自 1 月中旬以來，美元兌一籃子貨幣的匯率已下跌9%，跌至3年來最低點，這種跌幅又快又猛，實屬罕見。儘管許多被川普嚇到的投資人認為，美元不會這麼快失去全球儲備貨幣的地位，但考量到這波跌勢，損失也已經夠嚴重了。

德意志銀行（Deutsche Bank）在本月初給客戶的報告中指出：「美元的避險屬性正在被侵蝕」，並警告這可能引發「信心危機」。凱投宏觀（Capital Economics）則在1份報告中補充：「現在說美元的儲備貨幣地位和更廣泛主導地位，至少在某種程度上受到質疑，已經不再是誇張的說法。」

一般來說，當美國對外加徵關稅時，會抑制進口，進而讓美元走強，但這次美元不僅沒漲，反而下跌，這讓經濟學家大感疑惑，也對消費者造成衝擊。自4月初以來，和歐元、英鎊相比，美元貶值超過5%，和日圓相比，美元更是貶值了6%。

但並不是所有人都認為美元走弱，是因為全球失去對美國的信心。瑞穗金融集團（Mizuho Financial）的經濟學家里奇歐托（Steve Ricchiuto）認為，美元下跌主要反映出市場對關稅推升通膨的預期。但他也說，即使投資人對持有美元感到不安，他們實際上也沒什麼其他選項。目前還沒有哪一種貨幣或資產有足夠的規模來取代美元的地位，不論是人民幣、比特幣還是黃金。

里奇歐托說：「美元會失去儲備貨幣地位的時候，是有其他選項能夠取而代之的那一天。但現在還沒有這樣的選項。」

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