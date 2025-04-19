晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

魏哲家去年薪酬達9.46億元 年增逾7成

2025/04/19 07:20

魏哲家去年薪酬達9.46億元 年增逾7成台積電董事長魏哲家（右）去年薪酬達9.46億元，年增達7成。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）最新年報出爐，董事長暨總裁魏哲家一人肩負重任，率公司去年營運創新高，他的薪酬呈現三級跳，躍增達9.46億元，較前一年5.48億元激增逾7成，創歷年新高。經營團隊多達22位副總級以上的高階主管，薪酬級距也皆超過1億元。

台積電去年全年營收2.8943兆元、年增 33.9%，稅後盈餘1.1732兆元、年增39.9%，每股稅盈餘45.25元，營收與獲利皆創新高。

魏哲家去年6月接棒退休的劉德音，一人擔任董事長暨總裁大位，雖肩負重任，但率公司去年營運創新高，董事會給予高報酬，新出爐年報顯示，魏哲家包括薪酬1602萬元、獎金及特支費達6.12億元，酬勞（分紅）金額達3.18億元，全年薪酬及分紅總金額共達9.46億元。

魏哲家前一年薪酬為5.48億元，相較之下，去年薪酬激增逾7成，創歷年新高，也可能是台灣上市上櫃公司最高額。

台積電高階主管中，資深副總暨財務長黃仁昭、執行副總暨共同營運長秦永沛與米玉傑、資深副總暨副共同營運長侯永清與張曉強、人力資源資深副總何麗梅、企業策略發展資深副總羅唯仁、甫退休的資深副總如林錦坤、方淑華、王英郎、余振華、張宗生、吳顯揚、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、葉主輝、林宏達、李俊賢、魯立忠、徐國晉等22人，薪酬級距皆超過1億元。

另外，何軍、莊子壽、莊瑞萍3位副總經理薪酬級距在5千萬元到1億元之間級距，去年才升任副總的李文如薪酬在3000萬元到5000萬之間。包括魏哲家在內，台積電副總級以上28位高階主管，薪酬及分紅獎金合計共達50.80億元，占台積電去年稅後淨利比例約0.4330%。

對於薪酬給付政策，台積電表示，公司給付總裁及經理人之酬金政策，主要參酌其經歷、專業能力、管理職能及所擔任職位等綜合面向，也與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效。

台積電總裁及經理人酬金包含薪資、按季發放的業績獎金、特支費，以及公司根據年度獲利狀況所發放員工酬勞（分紅），並自2021年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財