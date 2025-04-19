魏哲家去年薪酬達9.46億元 年增逾7成

台積電董事長魏哲家（右）去年薪酬達9.46億元，年增達7成。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）最新年報出爐，董事長暨總裁魏哲家一人肩負重任，率公司去年營運創新高，他的薪酬呈現三級跳，躍增達9.46億元，較前一年5.48億元激增逾7成，創歷年新高。經營團隊多達22位副總級以上的高階主管，薪酬級距也皆超過1億元。

台積電去年全年營收2.8943兆元、年增 33.9%，稅後盈餘1.1732兆元、年增39.9%，每股稅盈餘45.25元，營收與獲利皆創新高。

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魏哲家去年6月接棒退休的劉德音，一人擔任董事長暨總裁大位，雖肩負重任，但率公司去年營運創新高，董事會給予高報酬，新出爐年報顯示，魏哲家包括薪酬1602萬元、獎金及特支費達6.12億元，酬勞（分紅）金額達3.18億元，全年薪酬及分紅總金額共達9.46億元。

魏哲家前一年薪酬為5.48億元，相較之下，去年薪酬激增逾7成，創歷年新高，也可能是台灣上市上櫃公司最高額。

台積電高階主管中，資深副總暨財務長黃仁昭、執行副總暨共同營運長秦永沛與米玉傑、資深副總暨副共同營運長侯永清與張曉強、人力資源資深副總何麗梅、企業策略發展資深副總羅唯仁、甫退休的資深副總如林錦坤、方淑華、王英郎、余振華、張宗生、吳顯揚、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、葉主輝、林宏達、李俊賢、魯立忠、徐國晉等22人，薪酬級距皆超過1億元。

另外，何軍、莊子壽、莊瑞萍3位副總經理薪酬級距在5千萬元到1億元之間級距，去年才升任副總的李文如薪酬在3000萬元到5000萬之間。包括魏哲家在內，台積電副總級以上28位高階主管，薪酬及分紅獎金合計共達50.80億元，占台積電去年稅後淨利比例約0.4330%。

對於薪酬給付政策，台積電表示，公司給付總裁及經理人之酬金政策，主要參酌其經歷、專業能力、管理職能及所擔任職位等綜合面向，也與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效。

台積電總裁及經理人酬金包含薪資、按季發放的業績獎金、特支費，以及公司根據年度獲利狀況所發放員工酬勞（分紅），並自2021年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG成果。

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