路透爆台銀黃金存摺買氣飆1倍 買家是「這群人」

台銀黃金存摺週五（18日）賣出牌價每公克飆至3505元，短短3個多月漲幅達27%。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，今年以來國際金價上漲將近30%，台銀黃金存摺週五（18日）賣出牌價每公克飆至3505元，創新天價，短短3個多月漲幅達27%。專家指出，這波台灣的黃金買氣主要是一般投資人。

台銀貴金屬部經理楊天立接受《路透》採訪時稱，（農曆春節）過年前（買盤）很清淡，過完年因國際金價開始動，（黃金存摺）買、賣都增加，客戶跟去年同期比較，買進大概1倍多。

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楊天立說，川普2日宣布對等關稅政策後，引爆國際金價新一波漲勢，這波很難預測，因為漲到這裡，國際機構說沒有天花板了，整體市場避險情緒高昂，因為不知道接下來會發生什麼事。

楊表示，目前黃金市場有點過熱、風險貼水已高，因每盎司生產成本僅1700美元，但國際金價已漲到3300美元以上，與生產成本相差甚遠，後市只能走一步看一步。

至於是誰在買黃金？楊天立指出，這波台灣的黃金買氣主要是一般投資人，且買氣暢旺，企業戶買盤相對正常。

黃金價格週四（17日）從高檔回落，反映投資人在長假週末到來之前獲利了結。諮詢公司Metals Focus對CNBC說，「我們仍然看好黃金，不過，鑒於投資者獲利了結，或者可能遭遇新一輪股權清算引發的追加保證金通知，短期內金價可能出現回檔。

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