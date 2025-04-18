台達電深化AI伺服器事業 儲能系統導入資料中心

台達電持續深化AI伺服器領域的耕耘力度。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化AI伺服器領域的耕耘力度，繼大瓦特數電源、液冷散熱與不斷電系統等產品之後，由於管理層看好市場未來存在強勁的電力使用效率升級需求，正式將電池儲能解決方案導入AI資料中心。

台達電指出，隨著能源需求的增加，電網穩定性變得更加關鍵，高效的電力管理同步成為日益增長的挑戰。傳統能源系統的使用同點在於效率低下，進而衍生電力浪費、成本上升和潛在運行中斷風險，因此，正在部署AI伺服器或建置資料中心的企業將會需要更加智慧化、可即時控管的能源解決方案，以最佳化配電並提高整體系統的可靠性。

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台達電表示，旗下電池儲能解決方案與AI基礎設施結合之後，有利於儲存剩餘能源並在需求高峰期釋出，減少設備運行時對於電網的依賴，同時提高整體能源使用效率。與此同時，集團的液體冷卻技術也能高度確保設備有效散熱，推動資料中心以最佳的效能運行，再加上不斷電系統提供穩定可靠的電力，避免停機風險。

台達電3月營收434.44億元，月增14.1%、年增37.6%，寫下歷史單月新高，首季營收累計為1189.19億元，季增4.11%、年增30.25%，同寫歷年單季最強紀錄；由於美國持續擴大關稅實施範圍，雲端伺服器供應商今年首季在上游晶片供應條件許可之下，加強向原廠委託設計製造廠拉貨，法人看好台達電第2季營運可望續強。

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