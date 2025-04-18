央行駁台幣低估論 匯率無法解決結構性經常帳順差問題

央行外匯局局長蔡烱民親上火線駁台幣低估論。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對外界長期以來認為台幣被低估、應升值以平衡順差的說法，中央銀行外匯局局長蔡烱民今日親上火線表達央行立場。他表示，台幣過去20年來在一籃子貨幣指數中上漲超過20%，並未低估，而台灣近年經常帳順差擴大主因全球世界對台灣資通訊產品需求，也非台幣低估的結果。

蔡烱民說，過去常有論述認為應透過匯率升值來調整貿易順差，並援引購買力平價如「大麥克指數」等理論佐證，事實上，金融帳中資金移動才是影響匯率走勢主因，例如當外資撤出或國人資金轉向海外投資時，台幣便面臨貶值壓力；反之，若資金回流或外資湧入，台幣自然升值。

請繼續往下閱讀...

美國就是明顯的例子，長期處於貿易赤字，美元卻持續走強，原因在於資金持續流入美國市場。

蔡烱民指出，台灣順差來自資通訊產品出口強勁，這是經濟結構問題，與匯率無關。此外，其他小型開放經濟體如新加坡、瑞士，其經常帳順差占GDP比例長期也高達10%以上，台灣並非特例。

蔡烱民指出，若要從根本解決順差過大的問題，應從擴大內需、提升政府投資與鼓勵進口等結構性手段著手，而非匯率，「透過匯率調整無法解決結構性經常帳順差問題，這是我們此次說明的重點」。

對於外界有台幣長年遭到低估的質疑，蔡烱民說，過去10多年來，台幣對日圓、韓元與人民幣皆呈升值趨勢，僅對新加坡幣小幅貶值。從2010年以來，以一籃子貨幣計算，台幣實質升值超過20%，並非外界所說的「低估匯率」。

此外，過去三年央行賣匯逾300億美元，事實上是在「阻貶」，「我們去年是淨賣匯，今年以來的月數來看，也以賣匯月份居多」，這與美方對於匯率干預的主要關切方向相左，應不至於構成「匯率操縱國」的標準。

台灣是否有被美國財政部列匯率操縱國的風險？蔡烱民表示，美國財政部過往在4月、10月公佈貿易報告，下週有很大機會會發布，若依據美國財政部2015年提出的三項標準，台灣目前只符合兩項，應該還是在觀察名單中。

雖有少數情況如中國2019年僅達成兩項指標仍被列為操縱國，但該案例基於特殊貿易背景與龐大順差，不具普遍性。

蔡烱民也提到近期美債大幅下跌並非市場對美債失去信心，而是部分高槓桿交易導致短期流動性壓力，也就是買方在金融市場不確定時呈現觀望，尤其在4月2日對等關稅公佈時，市場一開始有些「shock」，根據央行觀察，並未出現國際長期資金大規模拋售美債的情況，美債也不會有違約問題，在主要國家裡，美國債信還是非常好的。

至於外界關切美國財政赤字問題，他指出，雖然美國1年內到期短期債券高達6兆美元，但短債的利息與聯準會政策利率高度連動，只要Fed有降息空間，利率下降1個百分點，就可節省約600億美元利息支出。

儘管近期因對等關稅引發市場震盪，短期內可能影響通膨預期，壓抑Fed將息空間，若未來關稅政策較為溫和，比如最後公布的稅率是目前10%，則債券市場可望回穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法