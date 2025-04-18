晶片人才禁令發威 上海中微半導體創辦人尹志堯放棄美籍

上海中微半導體創辦人尹志堯放棄美國籍。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國2022年10月實施晶片技術出口限制，還禁止美國技術與人才參與中國的半導體先進製程開發工作，防止美國的晶片技術推進中國軍事發展。中國半導體設備商-上海中微半導體創辦人尹志堯決定放棄美國籍。

《南華早報》報導，根據上海中微電子週五（18日）發布的年度報告顯示，創辦人、董事長兼執行長尹志堯已放棄美籍，恢復中國籍。

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尹志堯是半導體產業資深人士，曾任職美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和英特爾工作，在中微半導體 2022 年、2021 年和 2020 年的年度報告中，被認定為美國公民，2023 年年報則沒有揭露尹志堯的國籍。

報導認為，現年81 歲的尹志堯變更國籍，剛好是在全球2大經濟體科技戰不斷升級的背景下，美中半導體供應鏈日益分化的最新跡象。

其實，早在2022年10月，美國商務部推出晶片禁令時，就已針對晶片與相關生產技術，實施包括限制人流等一系列對中國的出口管制，禁止美國公民、永久居民以及在美生活者若未獲許可，禁止支持中國先進製程晶片的研發，此規範使相關人士陷入保工作或保美國籍的兩難抉擇。

去年，中微電子2名美籍高管倪圖強和楊偉辭去「核心技術人員」職務。當時，中微電子聲稱，他們的離職不會對公司的研發進度、營運能力或競爭力產生重大不利影響。

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