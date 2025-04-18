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產創條例修正案三讀 創投公會繼續爭取修法空間

2025/04/18 21:00

創投公會理事長邱德成表示，產創條例第23條修正案三讀通過，是台灣新創、創投發展的重要里程碑。（資料照）創投公會理事長邱德成表示，產創條例第23條修正案三讀通過，是台灣新創、創投發展的重要里程碑。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕《產業創新條例》第23條修正案於今日完成三讀，創投公會理事長邱德成表示，此項創舉是台灣新創、創投發展的重要里程碑，不過，由於全球經濟不確定性升高，新創產業將面臨更大壓力，公會未來將持續倡議進一步延長新創適用租稅優惠的設立年限至8年，並擴大適用對象，也讓法人、創投機構投資新創可抵減稅賦，打造全方位的資本支持機制。

本次修法針對「有限合夥創業投資事業」適用租稅穿透制度的出資額門檻，由原本的3億元下修為1.5億元，將大幅降低設立早期創投基金的門檻，預期有助於吸引更多創投資金投入新創生態系。

同時，對於個人投資新創的部分，新法將適用門檻由100萬元降至50萬元，並將所得稅抵減上限由300萬元提升至500萬元，配合新創設立年限放寬至5年，展現政府對天使投資與早期資本市場的積極支持。

邱德成認為，《產業創新條例》第23條修正案是總統賴清德兌現「降低天使投資門檻、鼓勵更多天使資金投入」的政策承諾，更實質為新創企業在種子與早期階段打開資金活水之門。然而，公會也須持續提醒，「投資新創，就是投資國家的未來動能」，唯有讓創新成為台灣面對世界挑戰的核心實力，才能真正實現「亞洲創新島」的願景，帶動產業升級與國際競爭力。

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