台達電深化充電樁出貨 斬獲菲國AC安全認證

台達電本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠台達電（2308）持續推進旗下電動車充電樁的出貨版圖，已於本月成為首家取得菲律賓安全標準認證的AC（交流電）充電樁解決方案供應商，後續可望將產品擴大導向當地企業、車隊運營商與電動汽車車主的充電基礎設施，並致力於爭取DC（直流電）充電樁取得菲國安全認證。

台達電提到，目前公司生產的充電樁已廣泛部署於東南亞地區，全球整體出貨量早已超過300萬套，以AC交流電充電樁來看，規格功率輸出規格從7000瓦到2.2萬瓦不等，為最大化適用車種範圍，已採用全球充電介面，同時開啟智慧化的使用者授權功能，滿足客戶的資安防護需求。

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管理層認為，汽車走向電動化是一條漫長的道路，過程中會有許多科技與時俱進，也可能遭遇阻礙。目前純電車市場仍有成長，但加上歐洲市況疲弱不振、德國汽車工業受到極大挑戰，使得成長幅度的減緩程度較大。長期來看，電動化的趨勢不會改變，造車工藝也會轉變，但需要的時間會更久，台達擁有先進優勢，今年交通類別營收可望持平。

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