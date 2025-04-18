美關稅升壓 茶產業拼突圍 強化台灣茶與中國茶差異

農業部因應美國實施對等關稅，18日在農業署中區分署召開茶產業說明會。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕美國是台灣茶葉最大出口國，占比高達31%，面對美國實施對等關稅，茶產業出口恐受衝擊。農業部農糧署今（18日）於彰化召開中部茶產業說明會，與地方農會及茶產業代表座談，探討應對策略。業者認為，是危機也是轉機，藉此強化台灣茶與中國茶的差異，也盼政府協助開拓新興市場、分散市場風險。

根據統計，台灣茶葉2024年出口總值達新台幣24億元，對美出口約7億元，占比高達31%，然而在美國茶葉進口市場占比約3%，主要對手中國占12%。對此農糧署副署長黃昭興今日率領相關單位出席說明會，一起與台灣區製茶工業同業公會秘書長張曉麗、地方農會及茶產業代表等進行交流，傾聽心聲。

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張曉麗指出，目前尚未接獲短期內出口有立即性損失的報告，但廠商已意識到過度依賴單一市場的風險，業界也普遍認為「雞蛋不要擺在同一個籃內」，分散市場才是長遠之計。張曉麗也提到，開拓其他國家市場雖具挑戰，像是國際認證、檢驗標準與成本門檻較高，希望政府能給予補助與支持，協助廠商提升品質與應對能力，強化台灣茶產業在國際市場的競爭力。

第7屆百大青農黃立倫表示，雖然美方先暫緩調升關稅，但許多客戶已採觀望態度，面對變局，他認為是危機也是轉機，可藉此強化台灣茶與中國茶的差異化定位，強化台灣茶的品牌形象，在全球市場中站穩腳步。也有茶商說，目前台灣輸美茶品以紅茶、綠茶、烏龍茶為主，短期內關稅影響有限，若成本持續升高，客戶恐轉向零關稅國家採購，對台茶產業不利。

台灣茶葉出口市場去年外銷總值達新台幣24億元，其中對美出口約7億元，占比高達31%，為最大單一市場。（記者陳冠備攝）

黃昭興表示，中國茶葉關稅調升，反讓台灣茶具競爭優勢，是轉型升級、拓展新市場的契機。農業部已啟動「出口供應鏈支持方案」，從金融支援、產業升級到市場拓展投入180億元，協助業者強化體質。他強調，中部為主要茶區，將與業界、公協會密切溝通，滾動檢討輔導措施，並建立資訊平台，隨時啟動應變機制，穩定產業發展。

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