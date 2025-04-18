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退休人士在經濟衰退期自保方法 羅伯特清崎給4解方

2025/04/18 20:31

退休人士在經濟衰退期自保方法！羅伯特清崎給4解方（法新社）退休人士在經濟衰退期自保方法！羅伯特清崎給4解方（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日連番發出末日預警的《富爸爸》作者羅伯特清崎，在面對經濟衰退，除警告數百萬人將會失業，他也對可能會深陷務危機的退休人士，提出4解方。

羅伯特．清崎近日在社交媒體中寫道︰過去兩年，數百萬人失業。未來幾年，將有數百萬人失業。

外媒報導，他除警告美元將被徹底摧毀，並敦促投資者購買比特幣、黃金和白銀以保住他們的財富。

另一方面，他也對退休人士的處境深感憂慮，認為必需採取以下4項措施，以避免退休陷入財困。

1、考慮另類投資

羅伯特．清崎認為傳統金融市場存在不確定性，不應完全信任貨幣市場、股票市場和中央銀行。他認為，應該分散投資於具有現金流的資產，例如房地產、油井、商業、黃金、白銀和加密貨幣。

2、假設你退休後不會減少開支

羅伯特．清崎表示，大家以為退休後需要的錢會更少，因為開支會更少，但實際並不然。

由於預期壽命更長、生活方式更健康，退休人士能夠比過去更長壽、生活更充實。因此，人們退休後的支出往往比工作時更多，至少在最初幾年是如此。

他進一步指出，在心理上，人們往往不想在退休後降低生活水平。除此之外，醫療保健等成本往往會大幅上漲，養老需要大量資金。

3、降低您的稅務負擔

美國稅收繁重，即使退休了也可能背負沉重稅項。羅伯特．清崎在他的「富爸爸」網站上提出既能增加財富又能降低稅負的投資方式的重要性。

4、不要指望政府的退休計劃

羅伯特．清崎長期以來都批評美國的僱員退休計劃、 401（k） 計劃。在他的「富爸爸」網站上，他介紹了從固定收益計畫到固定繳款計畫的轉變，這一轉變發生在1974年《僱員退休收入保障法》頒布前後。他指出，固定收益計畫為員工提供了一定數額的收入，但在《僱員退休收入保障法》出台後，退休收入的責任就落在了員工身上。

他指出，這導致沒有受過金融教育的人無法負責投資他們的退休基金。雖然他們可以與財務規劃師合作，但他表示這不一定符合他們的最佳利益。

他重申，解決的辦法就是投資於另類資產，包括黃金及加密貨幣。

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