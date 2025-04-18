資本市場應變論壇》櫃買：半導體供應鏈完整 有能力應對關稅戰

本報18日舉辦資本市場應變論壇，探討美國對等關稅對資本市場的影響與因應策略。櫃買中心董事長簡立忠說，關稅對台灣影響也極為重大，未來經貿活動存在下行風險。（記者方賓照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普宣告對等關稅政策，攪亂國際總經局勢。櫃買中心董事長簡立忠參加本報「資本市場應變論壇」時坦言內心「忐忑不安」，關稅對台灣影響也極為重大，未來經貿活動存在下行風險，不過台灣高科技產業技術競爭力強，尤其半導體供應鏈完整，有能力應對。

針對美國對等關稅影響，簡立忠在會中指出，台灣恐被徵收32%關稅、影響超出市場預期，分析不同產業的企業來看，半導體、電子業等高科技製造業雖然對美國市場依賴度高，不過具備更大議價空間，轉嫁成本的應變能力相對強，但傳統產業、農業轉嫁能力就相對弱，需更多協助。

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從不同規模的產業來看，簡立忠分析，大型企業在人才、技術面的資源相對充足，應對能力較佳，不過我國電子、資通訊產業多是「生態系」，當中多有中小企業扮演供應鏈各階段要角，雖然技術能力強、但部分企業資本規模較小，就更仰賴政府、資本市場的支援。

簡立忠指出，台灣企業技術能力強、已經形成產業聚落，製造能力也備受各國肯定，因此更有望爭取關稅豁免的時間、空間，不過從缺點來看，台灣以外銷為導向，許多企業在川普的第一任已經調整過產能佈局，要再重新佈局的營運壓力較大，未來調整方向與能力備受考驗。

對關稅衝擊，簡立忠建議投資人仍要回歸基本面看待股市震盪，觀察企業的技術與發展能量、以及面對衝擊時的應對調整速度，這些也將牽動股市反應；公司更應該要注重資訊公開與投資人關係管理，強化財務與營運狀況的揭露透明度，並建議適時實施庫藏股，提振市場信心。

簡立忠也表示，台灣許多企業早已開始全球佈局與轉單，政府已針對受影響企業與影響程度進行調查，並與上市公司進行多次內部溝通，掌握產業佈局與財務風險分散狀況，以擬定政策；他相信，「韌性」不是事後反應、而是在事前準備與掌握。

針對櫃買中心扮演的角色，簡立忠也表示，證交所與櫃買中心施行的穩定股市措施對於非理性、投機性賣壓有意志作用，資本市場有在正常運轉、空頭力量也受到壓制，不過後續仍需要關注90天暫緩期間的談判結果，並需要了解上櫃家族成員受到的影響，投資人也應注意上櫃公司基本面、營運韌性。

簡立忠指出，櫃買中心特別注意中小企業供應鏈的應變狀況，尤其是半導體等關鍵產業聚落，會重點給予協助，近期也正在研究要舉辦主題式法說會，讓公司對外說明因應策略，並且會加強投資人育宣導，針對局勢、市場多空狀況與資產配置要如何因應。

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