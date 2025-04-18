因應美國關稅風暴 基市府再辦座談挺業者

因應對等關稅，基隆市長謝國樑指示相關局處協助廠商與銀行對談紓困貸款、利息補貼等措施。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕美國對等關稅政策暫緩90天實施，基隆市長謝國樑與立法委員林沛祥今天（18日）邀集基隆市工業會及兩大產業園區業者，共同召開第二次產業聯合座談。謝國樑強調，市府會持續關注基隆市產業狀況及國際情勢，支持基隆市產業度過難關。

謝國樑表示，美國暫緩實施對等關稅90天，雖然為企業爭取了寶貴時間，企業仍要因應台美關稅談判更多的變化，很多企業已經在進行應變，市府也會持續關注產業狀況及國際情勢，在地方政府權責下，支援產業度過難關。

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林沛祥則表示，行政院預計下週提出880億元產業支持方案預算，這只是起點不是終點，先前在美國前總統拜登任內，台灣跟美國的關稅計算起來只有1.6％，現在提高到10％，對所有進、出口商都是沉重打擊，謝國樑與其他首長合作輔導廠商，不論是轉型或是開拓其他市場，積極與中央政府協調幫助廠商；他的國會辦公室將扮演地方與中央的橋樑，將廠商問題反映給經濟部或是其他部會。

六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶感謝市府關心產業面臨的困境，期望在議題明朗化後，市府可支持廠商的需求，現在關稅的衝擊可能會影響企業的業績或營收，市府可先設想紓困、融資等優惠政策。基隆市工業會理事長林青也表達感謝。

另外，市府也成立溝通協調平台，直接對接反應基隆市產業界可能面臨的問題與困境。

基隆市產業發展處長蔡馥嚀指出，市府將持續搭建穩定的溝通平台，整合資源，推動利息補貼、延稅申請等協助措施，讓企業挺過關稅風暴。

謝國樑要求稅務局就稅金分期製作懶人包供產業參考，也請財政處作為低利貸款及行庫的聯繫管道，並籌辦至少一場座談會，提供產業與行庫對接的機會；最後則是請產發處與業者討論相關紓困預算需求，後續提案給立法院國民黨團參考。

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