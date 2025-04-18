台產將減資3成 每股退還股東現金3元

台產董事會於今（18）日決議，辦理現金減資退還股款，預計減資比率約30%。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了強化資金運用效益、提升股東權益報酬，台產（2832）董事會於今（18）日決議，辦理現金減資退還股款，預計減資比率約30%，每股將退還股東現金新台幣3元。

台產目前股本36.22億元，台產指出，近年業務大幅成長，獲利與資產同步攀升，考量短期內無重大資本支出計劃，減資對自有資本結構與風險資本比率影響甚微，卻能充分保障客戶及員工權益，因此規畫現金減資，以提升股東權益報酬，並將多餘閒置資金退還股東。

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台產此次規畫辦理現金減資10億8660萬1200元，預計銷除股份1億866萬120股。依據台產目前已發行股份總數為普通股3億6220萬400股，減少資本比率約30%，預計每股退還現金3元。

減資後實收資本額為25億3540萬2800元。本減資案將待114年股東常會通過並呈報主管機關申報生效後，並由股東會授權董事長另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業。

台產今年3月單月營收6.25億元，單月稅後淨利0.81億元；1至3月累計營收淨額18.68億元，累計稅後淨利3.41億元，累計稅後EPS 0.94元。

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