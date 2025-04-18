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被中芯掛名華為7奈米AI晶片？台積電回應了

2025/04/18 18:22

台積電表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，台積電主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。（記者洪友芳攝）台積電表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，台積電主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒報導，中國7奈米技術並不成熟，華為推出的AI處理器「昇騰910B」（Ascend 910B）與「昇騰910C」（Ascend 910C）都是使用台積電晶片，意指中芯可能只是掛名；台積電對此回應，公司自2020年9月中旬就已不再向華為出貨，台積電主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。

台積電的聲明指出，公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果公司認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電強調，「我們已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助」。

外媒Wccftech引述研究機構SemiAnalysis報告指出，外界常以為華為910C是中國製造，其實只能算是在中國設計，中國仍嚴重依賴海外技術，無論三星HBM（高頻寬記憶體）或台積電的晶片，或是美國、荷蘭和日本設備，中國對國外的依賴程度很高。

該報導指稱，中國最大晶圓代工廠中芯擁有7奈米技術，但華為不想押注「不成熟」的製程，Ascend 910B和910C絕大多數都是採用台積電7奈米晶片製造，經拆解美國政府、TechInsights和其他公司採購的Ascend 910B和910C，每一款都使用台積電晶片。

報導並指出，算能科技（Sophgo）是白手套，華為透過算能科技向台積電購買價值約5億美元的7奈米晶片，以規避美國制裁。

路透日前報導，美國商務部調查台積電是否違反美國出口管制規定，恐面臨10億美元或者更高罰款。台積電也表示是守法公司，不會做出違反美國出口管制禁令的事。業界認為，這是外媒臆測，台積電若違規，美國商務部會公告，不是透過媒體傳言，證明這非事實。

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