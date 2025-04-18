宇隆董事改選2大股東各提名單 伸興、宇隆董座合體喊話

伸興董事長林志誠（左）、宇隆董事長劉俊昌（右），雙方合體確保經營權穩定。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕宇隆（2233）董事會將全面改選，大股東伸興（1558）18日和宇隆今攜手舉辦宇隆台中新廠參訪；伸興表示，和另一大股東程泰（1583）未能達到共同提名共識，但過去三年宇隆成績亮眼，有信心爭取小股東支持。

宇隆預計5月29日召開股東會，將全面改選9席董事（6席董事、3席獨董），兩大股東為伸興、程泰。伸興表示，確實有針對董事席次和程泰董事長楊德華協商，但沒有辦法達到共同提名的共識，因此雙方各自提名。

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雙方委託書大戰月底開打，伸興也在17日公告，累計持股比例已達26.06%，伸興強調，提出的候選名單就是現任完整的宇隆經營團隊，過去三年也看到營運成績亮眼，相信小股東會願意支持現任經營團隊，「非常有信心」。

伸興董事長林志誠強調，伸興是專業經理人制度，當初會投資宇隆，也是想藉由宇隆強項提高伸興機構零件精度，讓品質提升，雙方這三年在公司治理、ESG交流後，管理上也進步。

伸興參與宇隆董事會近三年，雙方秉持專業分工、資源共享的原則，宇隆2024年EPS達10.96元、年增23.7％，創下歷年最高紀錄；伸興和宇隆上午在宇隆台中梧棲新廠舉行聯合記者會，雙方董事長共同出席。

另外，林志誠談到關稅議題，市場難免有衝擊，但伸興沒有自中國出貨到美國，銷美的生產基地主要在越南，而越南廠也掌握馬達、電控等零件，屬於在地生產，「沒有洗產地問題」。

伸興表示，公司最大市場在歐洲、佔比約4成，北美市場約10-15%，東南亞稅率雖高，但關稅政策無一差別，後續還是會密切注意關稅，尋找優惠協定、降低營運風險。

林志誠補充，美國家用縫紉機74%在越南生產，關稅是大家都遇到一樣條件，但伸興沒有從中國出貨美國，反而是日系同業佔比高、衝擊遠大於伸興；至於從越南廠沒有洗產地問題，因為馬達、電控等都是越南可掌控，生產比重有80%。

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