MG HS 2.0T、HS PHEV旗艦版自製率過關 恢復正常銷售

中華汽車導入的MG HS 2.0T、HS PHEV旗艦版已通過經濟部產發署自製率審核，今天起恢復正常銷售，建議售價皆調漲3萬元。（取自台灣MG官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車導入的MG HS 2.0T、HS PHEV旗艦版，已通過經濟部產發署自製率審核，今天起恢復正常銷售，建議售價皆調漲3萬元。

台灣MG表示，旗下4款汽油休旅車型已全部符合在地化供應鏈合作價值比率，即日起全部回歸，包括MG HS 1.5T、HS 2.0T、HS PHEV旗艦版與ZS 1.5L旗艦版皆已恢復正常銷售。

請繼續往下閱讀...

HS 2.0T旗艦版今年出廠的接單價從106.9萬元調漲至109.9萬元、HS PHEV旗艦版接單價則由121.9萬元調漲至124.9萬元。

入門款的1.5升渦輪，接單價調漲2.4萬來到93.9萬；MG ZS 1.5L旗艦版接單價則從74.9萬元調漲至76.9萬元。

台灣MG汽車目前全台已設有27間展示中心與26間服務廠，東部花蓮和台東據點亦已到位，將持續深化消費者賞車與保修的便利性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法