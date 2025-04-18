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習近平出訪東南亞 越柬馬低調憂影響與美談判

2025/04/18 18:45

美中陷入關稅戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國。圖為習近平（左）抵達柬埔寨金邊國際機場向人群致意。（歐新社）美中陷入關稅戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國。圖為習近平（左）抵達柬埔寨金邊國際機場向人群致意。（歐新社）

〔中央社〕美中陷入關稅戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國。北京學者分析，中國希望與東南亞國家協調、合作，但目前包含東協成員國在內的亞洲國家，更關注的是如何避免這些協調與合作，破壞他們各自與美國的關稅談判。

習近平自14日起訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，並於今日結束行程返回北京。正值美中關稅戰之際，習近平出訪東南亞三國備受關注。其中，中國如何在關稅戰中鞏固與東南亞三國的關係，以及東南亞如何在美中間的夾縫中生存，也成外界矚目焦點。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘分析，中國希望與這些國家協調與合作，但對東協成員國、蒙古、日本、韓國等國而言，這些國家更關心的是，如何避免這些協調與合作，破壞他們各自與美國的關稅談判。

時殷弘稱，這些國家擔心習近平高調訪問，「這些國家元首清楚，如果這齣戲演得太熱鬧，會遭到川普懲罰」。

針對美中關稅戰後續發展，時殷弘認為，在關稅問題上，雖然中國一再宣稱川普必須先談，但目前除了中國以外的諸多國家都向川普讓步，川普忙著在他的優勢下談判，所以在可預測的未來中，川普很可能不會向中國低頭。

時殷弘指出，目前中美關係可能有三種走向，一為雙方互相採取「非關稅措施」，諸如中國限制美國好萊塢電影進口、更嚴格管制稀土出口等措施，而美方則可能會打擊中國貨幣，這些非貿易問題上的升級，很可能使地緣政治問題更加危險。

第二種情況是雙方僵持不下，局勢沒有進一步升級，但也沒有談判；三是在有談判的基礎下停戰，但停戰很容易因缺乏互信而失敗。

時殷弘舉例，2020年中美簽署第一階段貿易協議，中國在幾個月後認為自己吃了大虧，雙方的互信已達到歷史最低點，「所以即使有談判，談判產生了修正，也很不牢靠，可能會崩潰」。

川普對世界各國發起對等關稅攻勢，重構全球貿易體系。習近平此次出訪越南、馬來西亞和柬埔寨，試圖藉由擴大與東南亞國家的合作，應對美國關稅戰，但在這些東南亞國家與美國展開關稅談判前，美中各自與東南亞的關係都仍是關稅戰焦點。

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