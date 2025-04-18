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未見搶艙、爆艙 SCFI運價指數小跌1.72％

2025/04/18 17:16

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌。（業者提供）上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅暫緩90天實施，市場預期海運恐會出現搶艙、爆艙潮，帶動貨櫃運價上漲，但今天最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）不漲反跌，下跌24.1點至1370.58點，跌幅1.73%。

其中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1316美元，下跌40美元，跌幅2.95%；地中海線每TEU運價2161美元，上漲17美元，漲幅0.79%；美西線每FEU（40呎櫃）運價2103美元，下跌99美元，跌幅4.5%；美東線每FEU運價3251美元，上漲25美元，漲幅0.77%。

波斯灣線每TEU運價1266美元，下跌43美元，跌幅3.28%，南美線（桑托斯）每TEU運價1573美元，上漲7美元，漲幅0.45%；東南亞線（新加坡）每TEU運價450美元，上漲2美元，漲幅0.45%。

大型攬貨業者指出，美國對等關稅暫緩90天，原本預期會出現搶艙、爆艙、漲價，但都沒有，市場處於等政策，不急下單的觀望氣氛，市場運力過剩，供給過剩壓力仍在，船公司普遍轉向「控艙保價」策略，維持運價穩定。

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