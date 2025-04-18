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從產品萌芽到平台上架 新北114年群眾募資計畫開放申請

2025/04/18 17:05

新市府經濟發展局長盛筱蓉今主持「114年群募輔導計畫徵件說明會」。（記者董冠怡攝）新市府經濟發展局長盛筱蓉今主持「114年群募輔導計畫徵件說明會」。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市從2020年起推動群眾募資輔導計畫，累計77組團隊、2.37億元；市府經濟發展局長盛筱蓉今主持「114年群募輔導計畫徵件說明會」表示，將徵選8組具原創性或AI相關應用的商品或服務，進行深度輔導，提供策略服務、市場調查、集資宣傳、異業合作等多元資源；此外，10月底前完成平台上架，可獲5萬元廣告投放金，由顧問協助打造行銷推廣策略，強化品牌曝光效益。

盛筱蓉指出，此一計畫除了輔導之外，也陪伴團隊從產品萌芽到平台成功上架，過程中了解目標消費群眾、想法可行性、產品定位、能否量產，進而滾動調整，讓創意變成市場得以接受的產品，並由2023年群募成功案例，說明透過群募計畫支援，順利募資並進軍日本市場，隔年進駐新店青創寶高數位基地，有效應用政府資源與募資技巧。

經發局補充，群眾募資輔導計畫受理中，線上提案申請至7月31日止，採批次審查，依徵件情況適時召開審查會議，審查結果將公布於經發局網站，這次名額有8組，如額滿將提前截止受理；專案輔導自公告錄取日起至11月30日，相關申請資格條件、招募群眾集資標的類型、徵選作業流程等詳細資訊，可至計畫網站查詢。

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