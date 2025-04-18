川普持續大幅裁員 這單位1天內被砍90％人力

川普對外大打關稅戰，對內仍持續大幅裁減聯邦政府人力。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普對外大打關稅戰，對內仍不忘大幅裁減聯邦政府人力。美聯社報導，川普正急遽縮減消費者金融保護局（CFPB）的人力與工作，在短短24小時內砍除1500名職員，僅留下200名員工，裁員幅度近90%。

報導說，這個在2007年金融海嘯後成立的單位旨在保護美國人免受詐欺、弊端與欺騙行為的侵擾。一名政府官員透露，該單位約1500人遭裁員，剩下僅約200名員工。

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該單位職員17日開始收到裁員通知，他們對單位系統，包括電子郵件的存取權限將於18日晚間中止。該電郵說，「消費者金融保護局認定您的職位被取消，您的聘僱關係將根據裁員程序（RIF）中止」。

川普的裁員計畫進入了訴訟戰。一名聯邦法官最初阻止了她所說的「倉促解散，並癱瘓該機關的行動」，但上訴法庭上週五表示，裁員通知可寄發給「經被告具體評估後，確定對履行法定職責不必要的員工」。

全國財務人員工會（National Treasury Employees Union）16日以官員違反該命令為由，要求聯邦法官介入。

該工會聲明，「在短短24小時內裁減該單位90%員工令人難以置信」，不僅沒有通知員工為解聘作準備，進而干擾其履行法定職責，同時自上訴法院施行該要求以來，被告也不可能在3.5個上班日完成對每個員工職責的具體評估。

協助成立消費者金融保護局的參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，川普正阻止該機關執行保護美國人免受大型銀行與大型企業欺騙的職責。她形容川普的計畫是「無法無天的政府對消費者與我們的民主另一次攻擊，我們將竭力反擊」。

美國消費者金融保護局成立於2010年，亦即金融危機與次貸風暴發生後兩年。官員指稱，該單位透過取消債務、賠償與降低貸款等方式，為美國消費者獲得了近200億美元的財務救濟。

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