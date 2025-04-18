立院三讀產創條例修正案，對外投資影響國安未改正最高處1千萬罰鍰。示意圖。（彭博）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「產業創新條例部分條文」修正案，投資抵減支出金額上限由10億元提高至20億元，適用期限延長至118年12月31日止。新增違規罰鍰，對外投資影響國家安全等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，未改正者得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

立法院今（18）日在主席敲下議事槌聲中，三通過讀產業創新條例部分條文修正案。 （記者叢昌瑾攝影）

三讀通過條文將「人工智慧產品或服務」、「節能減碳」納入可投資抵減項目，並提高適用投資抵減之支出金額上限，由現行的10億元以下修正為20億以下，投資抵減稅額適用期限延長至118年12月31日止。

請繼續往下閱讀...

現行條文「從事國外投資15億元以上」須事前申請核准公司之要件，三讀通過條文修正為「投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等」，並得全部或一部不予核准、附附款之核准，未依規定處罰之。

為協助新創事業，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻，從現行3億元降為1.5億元，並提高第3年度起投資新創事業須達一定金額或比率。針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，將新創事業適用年限由現行設立未滿2年放寬至5年，投資門檻則由現行100萬元者調降至50萬元。

114年1月1日起至118年12月31日止所設立之新創事業適用租稅優惠，增訂個人投資減除優惠以500萬元為限，投資高風險新創事業非政府認定之國家重點發展產業者之減除則以300萬為限。

三讀通過條文亦新增違規罰鍰，公司從事國外投資者未經核准投資，包括對國家成威脅之國家或企業，影響國家安全等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正、停止或撤回投資，屆期者得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法