晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立院三讀產創條例修正案 對外投資影響國安未改正最高處1千萬罰鍰

2025/04/18 16:41

立院三讀產創條例修正案，對外投資影響國安未改正最高處1千萬罰鍰。示意圖。（彭博）立院三讀產創條例修正案，對外投資影響國安未改正最高處1千萬罰鍰。示意圖。（彭博）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「產業創新條例部分條文」修正案，投資抵減支出金額上限由10億元提高至20億元，適用期限延長至118年12月31日止。新增違規罰鍰，對外投資影響國家安全等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，未改正者得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

立法院今（18）日在主席敲下議事槌聲中，三通過讀產業創新條例部分條文修正案。 （記者叢昌瑾攝影）立法院今（18）日在主席敲下議事槌聲中，三通過讀產業創新條例部分條文修正案。 （記者叢昌瑾攝影）

三讀通過條文將「人工智慧產品或服務」、「節能減碳」納入可投資抵減項目，並提高適用投資抵減之支出金額上限，由現行的10億元以下修正為20億以下，投資抵減稅額適用期限延長至118年12月31日止。

現行條文「從事國外投資15億元以上」須事前申請核准公司之要件，三讀通過條文修正為「投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等」，並得全部或一部不予核准、附附款之核准，未依規定處罰之。

為協助新創事業，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻，從現行3億元降為1.5億元，並提高第3年度起投資新創事業須達一定金額或比率。針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，將新創事業適用年限由現行設立未滿2年放寬至5年，投資門檻則由現行100萬元者調降至50萬元。

114年1月1日起至118年12月31日止所設立之新創事業適用租稅優惠，增訂個人投資減除優惠以500萬元為限，投資高風險新創事業非政府認定之國家重點發展產業者之減除則以300萬為限。

三讀通過條文亦新增違規罰鍰，公司從事國外投資者未經核准投資，包括對國家成威脅之國家或企業，影響國家安全等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正、停止或撤回投資，屆期者得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財