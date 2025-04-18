長榮航空再增日本神戶航點 挹注營收表現

為慶祝桃園-神戶首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕強化台日航線布局，長榮航空今（18）日開闢桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，共計每週143班往返日本。

市場法人指出，大阪世博登場，預期可望吸引非日本旅客達350萬人次，日本也是國人最愛旅遊的地點之一，神戶開航後，在新增航點、旅遊景點下，可望帶動航空公司營收表現。

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長榮航今日以上漲0.4元的39.6元作收，漲幅1.02%。

為慶祝桃園-神戶首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動。長榮航空指出，神戶作為日本重要的海陸空樞紐，擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，讓神戶成為無數旅人心中嚮往的旅遊勝地，今年適逢大阪世界博覽會，預計將吸引來自全球各地的參觀人潮，長榮航空藉由桃園-神戶航線開航來擴增關西航網運能，搭配現在飛航的桃園-大阪每週21班、高雄-大阪每週11班，長榮航空將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

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