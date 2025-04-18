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資本市場應變論壇》券商公會：台灣應建立風險免疫體系

2025/04/18 16:20

面對美國關稅政策，本報18日舉辦資本市場應變論壇，券商公會理事長陳俊宏認為，台灣資本市場自身也要建立風險免疫體系。（記者方賓照攝）面對美國關稅政策，本報18日舉辦資本市場應變論壇，券商公會理事長陳俊宏認為，台灣資本市場自身也要建立風險免疫體系。（記者方賓照攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國對等關稅政策，引發全球市場震盪，台灣資本市場連動程度較高，面臨前所未有的不確定性，在政府即時啟動五大策略、國安基金進場護盤的同時，券商公會理事長陳俊宏認為，台灣資本市場自身也要建立「風險免疫體系」，也就是建立風險對沖工具，如政策風險型ETF與預警機制，加上鬆綁制度限制、提升商品與交易彈性，以及成立跨單位「應變聯盟」，強化資訊共享與即時反應力。

陳俊宏說，我國金管會已藉由護盤措施展現與市場充分接軌的反應速度，國安基金也開始穩定市場信心，未來若能配合市值成長，進一步適度擴充基金規模，將更具戰略意義，也更期待透過制度創新，讓台灣市場不只是應對風險，更能掌握全球資本重組的契機。特別是美國貨幣政策步調開始與其他央行脫鉤，加上科技封鎖、供應鏈重組，使全球資本流動從「自由流通」轉向「地緣結盟」。

陳俊宏強調，在這樣的時代，台灣資本市場若仍依賴過去的習慣邏輯運作，將無法回應未來的政策風險與市場期待。若要掌握新局，必須讓制度要更具彈性，建議主管機關推動「模組化市場監理制度」，讓新型ETF、衍生性商品、跨國掛牌與資產跨境流通機制更有靈活空間，以快速反映國際變局。同時，國內市場的資訊要更具前瞻性，應建立「政策風險揭露制度」，如高關稅曝險產業指標、技術封鎖敏感度排行榜等，協助法人與投資人做出更理性的資產配置與風險評估。

陳俊宏說，有鑑於目前台灣有近2000家上市櫃公司，7成以上為中小型企業，規模分散、資源重疊，產業競爭力與市場影響力皆受限。在全球資本市場產生結構性變革後的今天，碎片化結構已成為台灣升級的瓶頸，建議政府啟動「企業整併與轉型促進計畫」，結合稅務誘因、法規簡化與跨部會整合，並由公會與券商、會計師、顧問組成整併平台，協助有潛力企業進行整合、轉型與再上市，提升整體產業競爭力與資本市場品質。

券商公會全力支持政府

陳俊宏認為，在轉型過程中，證券業與券商公會的角色相當重要，後續將協助企業籌資與產業轉型，全力支持政府提出的「出口供應鏈支持方案」，協助受關稅衝擊的企業進行資本重組、轉型升級，也樂見金管會去年開放原股東與員工認股融資機制，有助募資效率與市場信心。

陳俊宏表示，公會也將攜手業界提供投資人理財諮詢與避險策略，面對政策反覆與市場劇烈波動，鼓勵投資人透過券商強化財富管理規劃，設定清楚目標，避免追高殺低。近年公會已積極爭取鬆綁財富管理相關規範，刺激券商提供多元商品與長期配置建議。

陳俊宏說，公會同時支持金管會將高雄打造為地方資產管理專區，鼓勵證券業落地試辦、參與群聚，推動台灣主動參與國際戰略政策，成為亞太資產管理的新樞紐，提升整體金融業國際競爭力。

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