資本市場應變論壇》券商公會：台灣資本市場出現升級契機

本報18日舉辦資本市場應變論壇，探討美國對等關稅對資本市場的影響與因應策略。券商公會理事長陳俊宏今天表示，這是台灣資本市場升級轉型的起點。（記者方賓照攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕券商公會理事長陳俊宏今天表示，美國關稅引發資本市場劇烈反應，彰顯各界在全球自由貿易秩序動搖之下，已開始對於整體制度面做出重新預估，這樣的系統性風險無法採取分散作為加以避險，而是需要仰賴制度韌性與適應能力來承擔，「這場挑戰，不只是震盪，也是台灣資本市場升級轉型的起點」。

陳俊宏指出，川普政府對等關稅屬於超乎預期的政策舉措，引發市場對貿易戰擴大與經濟衰退的高度憂慮，進而造成全球股市波動劇烈，在風險模型的重新演算之下，由AI驅動的量化交易與法人機構皆重新評估地緣政治風險與供應鏈穩定性，導致快速發生拋售潮，「這不只是技術性修正，而是資本逃離不確定性產業與市場」。

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陳俊宏觀察，由於台股散戶佔比較高，融資比重也相對偏高，在信心鬆動時就會引爆維持率斷頭潮，在結構性的槓桿效應下形成惡性循環，此外，若加以分析台股市值比重，不難發現外資佔4成以上，在全球資金重新配置時，台灣自然成為資金調整的前線，指數面臨外資撤離的壓力。

陳俊宏推測，未來市場短期之內將維持震盪格局，關鍵在於美中是否重啟談判，以及美方是否擴大豁免名單；中期將出現雙軌行情，內需型、防禦型與低出口依賴企業，可望獲得較高評價，而出口依賴美中市場的傳統製造業，將面臨本益比下修。長期則有轉機可期，台灣資本市場制度健全、流動性高，若能推出更多跨區域資產配置工具，並強化透明度與法制穩定性，就能成為亞太資本避風港。

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