資本市場應變論壇》凱基證董事長糜以雍:投資人可用3種方式降低曝險

面對美國關稅政策，本報18日舉辦資本市場應變論壇，凱基證券董事長糜以雍認為，投資人降低淨曝險是合理的。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕目前這一波的關稅政策，對於多數以出口為主的產業來說，勢必會帶來實質的影響，凱基證券董事長糜以雍認為，投資人降低淨曝險是合理的，採用的方式不光是賣股票，還可透過期貨、選擇權避險。

他表示，關稅對多數出口產業會產生實質影響，在特定產業、特定公司具體適用稅率為何？可能轉嫁出去的有多少？最終對營業額及毛利率的衝擊有多大？這些問題憑良心講現在沒有答案，在徹底釐清之前，很難評估個別公司的價值，資本市場的波動性自然會比較高，這是合理的，在答案沒有出現前，任何風吹草動都會讓市場大幅波動。

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不過，美國政策出現「髮夾彎」（暫停90天課徵對等關稅） 無論是自始即確定的劇情，抑或是承受不了國內的壓力而臨時出台的措施，糜以雍認為，至少目前局勢還沒有走向不理性的「全面經濟大戰」，樂觀一點的期待是過去這半個月以來種種超乎想像的情節，其實都是一種談判策略，美國強大到足以「出口」一部分自己的問題，每個國家在協助美國解決問題上可能各自在不同的方面幫得上忙，大部分的國家談判到最後還是可以達成協議的。

他也說，目前市場風險度的確很高，降低淨曝險是合理的，不光只是賣出股票，而是使用許多工具來避險，如果擔心急於減持反而造成股價進一步的波動，利用期貨、選擇權來避險也是一種選項。

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