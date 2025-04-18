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資本市場應變論壇》投信投顧公會理事長劉宗聖:基金市場防震係數很高

2025/04/18 16:06

面對川普對等關稅，本報18日舉辦資本市場應變論壇，投信投顧公會理事長劉宗聖指出認為，基金市場防震係數很高。（記者方賓照攝）面對川普對等關稅，本報18日舉辦資本市場應變論壇，投信投顧公會理事長劉宗聖指出認為，基金市場防震係數很高。（記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對美國對等關稅政策政策公布後，各國資本市場掀起巨浪，投信投顧公會理事長劉宗聖指出，過去20年來國內基金市場可以說是「鋼骨結構健全」，而台灣市值型ETF在近8個交易日，雖然淨值下跌超過18%，資金卻淨流入248.5億元，高股息也有近240億元淨申購，反映出投資人不是恐慌殺出，而是低階進場，台灣投資人這幾年培養起來的投資韌性，在這一波下跌展露無遺。

本報18日舉辦資本市場應變論壇，探討美國對等關稅對資本市場的影響與因應策略，本報總編輯鄒景雯（右四）開場致詞。（記者方賓照攝）本報18日舉辦資本市場應變論壇，探討美國對等關稅對資本市場的影響與因應策略，本報總編輯鄒景雯（右四）開場致詞。（記者方賓照攝）

劉宗聖認為，這些表現證明，在政策與市場雙重不確定的背景下，「上有政策、下有對策」的操作邏輯依然適用，市場最怕的不是漲或跌，而是「不漲也不跌」的無行情狀態，只要有波動，就有機會。

他也呼籲投資人，審慎評估產業受關稅或地緣風險影響程度，重組投資組合，強化抗壓體質，橫向分散（跨資產）＋縱向分層（短中長） 的資產配置邏輯，條選產業從強調生產力轉向強調競爭力，未來不可替代的企業才是真正的核心資產。

他認為，在這波震盪與轉折之中，建議投資人重新思考資產配置策略，從短中長期、點線面、低中高風險的多層次維度進行規劃，如此才能「持盈保泰」，應對未來。

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