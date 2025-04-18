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宇隆:AI伺服器液冷快接頭獲認證 量產時程洽談中

2025/04/18 15:30

宇隆指出，2020年切入減速機領域，目前已握有行星減速機訂單。圖為宇隆台中新廠。（記者林菁樺攝）宇隆指出，2020年切入減速機領域，目前已握有行星減速機訂單。圖為宇隆台中新廠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕工業縫紉機伸興（1558）18日和宇隆（2233）攜手舉辦參訪。宇隆指出，2020年切入減速機領域，目前已握有行星減速機訂單，而人形機器人的關鍵零件「諧波減速機」預計第4季對外發表，今年會是減速機營收起飛元年，目標要貢獻營收個位數，有關UQD（液冷快接頭）產品已出貨給客戶，搶攻GB300供應鏈。

宇隆過去發展車用零件為主，佔營收比重一度高達8成，近年分散業務，深化醫療、自行車零件、工業應用等，車用比重降至7成左右。

針對今年四大產業展望，自行車擺脫谷底，今年以來拉貨強勁，且推出E-BIKE零件新品，估計第4季量產，但營收放大貢獻要到2026年；醫療領域去年第四季拉貨強、今年第一季有放緩，訂單有待觀察；汽車客戶長期合作，相對穩定；工業應用去年衰退，但今年開發新品項目，有望成長。

宇隆表示，今年營收成長仍是目標，雖然川普關稅政策善變，搞到大家手足無措，但宇隆主要市場位於亞洲67.74%，中國又佔最大，並以內需為主，銷美比重僅2%，主要擔憂對市場經濟、成本衝擊，目前評估關稅尚不會造成公司太大影響。

宇隆自2020年切入減速機領域，推出自有品牌TUF ONE，行星減速機則已接訂單，人形機器人最關鍵的「諧波減速機」，預計第4季在德國紐倫堡展會對外發表，宇隆表示，今年是減速機營收起飛元年，目標要貢獻營收比重達個位數，會是1%還是9%就看市場需求。

另外，拜AI所賜，伺服器所需的液冷快接頭（UQD）需求放大，宇隆樣品已獲海外客戶認可，正在洽談量產時程，最快可於今年出貨貢獻營收。

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