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誰能約束川普關稅政策？專家無奈「1句」道破

2025/04/18 15:46

全球貿易戰不斷升級，誰能約束川普關稅政策？經濟學家一語道破，只有「時間」。（路透）全球貿易戰不斷升級，誰能約束川普關稅政策？經濟學家一語道破，只有「時間」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易戰不斷升級，誰能約束川普關稅政策？經濟學家一語道破，只有「時間」。報導指出，考慮到關稅很可能引發美國經濟衰退，企業在巨大不確定性之下會選擇謹慎投資，不但未必能創造就業，甚至明顯弱化美國就業市場，這種違反經濟法則，和現有貿易規則的川普關稅政策，注定在長期不可持續，關稅的威懾力也將逐步消散，由此來看，真正能約束川普關稅政策就只有時間了。

中媒報導，以華泰證券研究所所長張繼強為首，就「誰能約束川普關稅政策？」出具最新報告，報告指出，近期美國推遲多數國家對等關稅90天並暫時豁免了半導體、智慧型手機等產品關稅（部分可能透過232條款加回），汽車及零件可能也在後續豁免之列，顯示川普前期強硬的關稅態度出現了部分轉向。

隨著關稅政策對經濟與市場的負面衝擊逐步顯現，川普或將受到多重因素的約束，影響關稅政策落地的節奏和幅度，可從4個具體面向來看，第1執政團隊內部的自我調整，關稅等政策或變得更溫和，不過可能主要是邊際而非方向性變化；第2來自立法和司法權的制衡，主要是國會和最高法院，但是實現機率均較低；第3金融市場倒逼，上週美國出現股債匯3殺，市場對美國政府信任度下降，可能在一定程度觸發了Trump put（川普看跌期權）；第4民調的約束，川普上任後民調支持率持續下滑，但目前距離中期選舉較遠，短期提升民調支持的訴求並不高，臨近年底可能是更關鍵的時間點。

華泰證券指出，時間在我們看來是最大的限制因素，期待政策的邊界可望逐漸變得清晰。

關稅博弈進入新階段，由急轉緩，能見度略有提升，中國以穩應變，落地情況、各國談判、實際衝擊與政策對沖是觀察點。多重因素交織難於預判，債市只能「看短做短」，中期走勢仍取決於基本面、貨幣政策、財政等對沖力度以及關稅進展。聯準會官員柯林斯與財長貝森特相繼表態，有助於美債殖利率階段性頂部的確立，短期預計可小幅博弈機會。

而股市方面，雖然股市系統性風險或已不大，但指數性機會和彈性還不夠清晰，預計股指震盪，局部回暖，建議投資人仍以逢低分批佈局，報告指出，美股短期或預期階段性穩定，但中長期或面臨市價回落，及獲利下修的「雙重」壓力。不確定性環境下，看好黃金的中長期配置價值，關稅擾動下全球定價商品波動或仍較大。

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