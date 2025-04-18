31％外銷仰賴美國 農業部啟動茶產業應變方案

農糧署副署長黃昭興（中）表示，針對台美關稅變局，農業部研議透過金融支援、產業升級與市場拓展三大面向協助茶產業穩定轉型、分散市場風險。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣茶葉出口市場去年外銷總值達新台幣24億元，其中對美出口約7億元，占比高達31%，為最大單一市場。受台美關稅變局影響，農業部將啟動「出口供應鏈支持方案」，今日由農糧署邀集茶葉產業業者座談，研議透過金融支援、產業升級與市場拓展三大面向，協助茶產業穩定轉型、分散市場風險。

農糧署在中區分署召開第二場茶產業說明會，副署長黃昭興到場與茶葉公會、地方農會等代表對話，以掌握產業需求，並研議應對措施，黃昭興表示，台灣茶葉在國際市場具有品質與技術優勢，農業部將全力協助業者強化體質、開拓新興市場，化危機為轉機。

請繼續往下閱讀...

黃昭興指出，「出口供應鏈支持方案」涵蓋金融支援、產業升級及市場拓展等三大面向，針對茶產業，除提供融資與補貼、協助取得國際衛生安全驗證、補助產銷與集貨設施升級外，並鼓勵開發新型產品、強化品牌行銷，加速加值轉型。市場拓展則鎖定日本、韓國、東協、紐澳、歐盟及中東等新興市場，降低對美依賴，提升國際能見度。

台灣茶葉出口市場去年外銷總值達新台幣24億元，其中對美出口約7億元，占比高達31%，為最大單一市場。（記者陳冠備攝）

農糧署表示，中部為台灣主要茶區，將持續與業界、公協會密切溝通，針對業者建議滾動檢討輔導措施，並建立出口訂單與市場資訊平台，隨時啟動應變機制，穩定產業發展。

此外，農業部已於4月8日啟用「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案—農業部門」諮詢專線（0800-528-989），提供業者即時諮詢服務，服務時間為週一至週五上午8時30分至下午6時。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法