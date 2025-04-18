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中國化摧殘香港 全球最貴商業街租金暴跌快9成

2025/04/18 15:02

香港銅鑼灣羅素街商圈租金大跌。（彭博）香港銅鑼灣羅素街商圈租金大跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾是全球租金最貴的香港羅素街商圈店租大暴跌，近日1家當地藥局成為銅鑼灣羅素街最新租戶，填補義大利奢侈內衣品牌La Perla先前租用的空間，月租約100萬港幣（約台幣416萬），比2015年高峰時月租約750萬港幣（約台幣3120萬）雪崩87%。

《南華早報》18日報導，房地產經紀人透露，藥局所有者Yu Shing預計每月將為羅素街 22-24 號的店鋪支付約 100 萬港元租金。

報導稱，這間店鋪曾是La Perla 於 2015 年以每月 750 萬港元的價格簽訂長期租約，並於 2020 年 9 月疫情大流行期間撤離這座四層樓的建築。La Perla 退出後，房東英皇國際每週或每月都會出租，以快閃店為主。這表明4年多來，這棟建築並無長期租戶進駐。

戴德梁行指出，羅素街租金去年暴跌 46%，至每平方英尺 1430 美元（約台幣4.6萬），低於尖沙咀區的 1607 美元（約台幣5.2萬），2019 年至 2023 年間，香港四個核心購物區的平均租金下滑 29% 至 47%。

隨著租金暴跌，Burberry和 Kiehl’s等品牌也離開銅鑼灣商圈，取而代之的是化妝品連鎖店、手機配件零售商和貨幣兌換商等各種大眾市場租戶。

《明報》也指出，疫情後，羅素街租戶出現調整，國際奢侈品牌和鐘錶珠寶店難再主導羅素街，如羅素街內金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓，2022年5月疫情期間由變形金剛主題餐廳以月租100萬港幣承租，租用3年後離場，本月初獲富途證券以月租約140萬港元（約台幣586萬）承租。

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