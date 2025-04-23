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LTN經濟通》東協大國股匯崩潰 肇因主權基金？

2025/04/23 07:04

印尼新成立的主權財富基金「Danantara」，引發了投資人對這個東南亞最大股市政治干預與透明度的擔憂。（法新社）印尼新成立的主權財富基金「Danantara」，引發了投資人對這個東南亞最大股市政治干預與透明度的擔憂。（法新社）

印尼盾跌到歷史新低

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼是東南亞最大經濟體，作為新興市場國家潛力十足，2024年全年國內生產毛額（GDP）年增率高達5.03％，撇除疫情影響的期間，自2016年以來大概維持在5%左右，維持穩定成長，因此也吸引大量外資湧入投資，但就在時間進入2025年後，印尼市場風雲變色，在外資大舉撤出的背景下，從2025年初至今，印尼股市不僅出現拋售潮，印尼貨幣「印尼盾」也出現大幅度貶值，讓人不禁想問，印尼為何會面臨股匯雙殺的窘境？

儘管世界各國政府目前皆在因應美國總統川普（Donald Trump）突如其來的關稅調升，所引發的市場衝擊，但對於印尼來說，面臨的挑戰更加複雜，因為外資對印尼市場的擔憂，早在3月就全面爆發，導致印尼股市大幅下跌，政府公債殖利率飆升，印尼盾貶值至自1998年亞洲金融危機以來的最低點。這波避險操作與機構投資人1年前對印尼市場「東南亞最愛」的看法可說是完全逆轉。

印尼雅加達綜合指數（JCI）在2025年1月2日時，收在7163.20點，而2025年內低點出現在4月9日，跌破6000點大關至5967.99點，今年來跌幅達到16.68%，儘管這和川普的對等關稅政策有極大關聯性，但JCI早在3月中旬就跌破6300點關卡，和年初相比跌幅超過11%。

無獨有偶，印尼盾今年以來也出現大幅貶值，3月底就貶破1998年亞洲金融風暴期間的1美元兌16800印尼盾歷史低點，在今年4月初川普宣布對等關稅後，更進一步貶至1美元兌16957印尼盾。

印尼盾在3月底貶破1998年亞洲金融風暴期間的歷史低點。（美聯社）印尼盾在3月底貶破1998年亞洲金融風暴期間的歷史低點。（美聯社）

新總統成立主權基金 導致外資拋售

印尼之所以遭遇股匯雙殺，背後的因素就是外資大幅撤出，根據《彭博》報導，僅在今年第1季，外資便拋售了價值18億美元的印尼股票，創下自1998年以來最大規模的第1季淨流出。

外媒分析，這背後因素和印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府所推動的一連串政策脫不了關係。《彭博》調查了一些全球規模最大的資產管理公司，發現它們對於重返印尼市場依然持觀望態度。在針對12家機構的訪談中，這群來自墨爾本到倫敦的投資人認為，雖然印尼市場仍有部分投資價值，但目前缺乏足夠誘因進行大舉佈局。

《彭博》分析，印尼新成立的主權財富基金「Danantara」，引發了投資人對這個東南亞最大股市政治干預與透明度的擔憂。

Danantara在今年3月宣布，將接管7家國營企業的管理權，這些企業包括印尼3大銀行（BRI、BNI及Mandiri），總資產超過3400億美元，而Danantara的運作是直接向普拉伯沃匯報，加上Danantara將掌控的公司市值，將占印尼雅加達綜合指數（JCI）權重的5分之1以上，若未來計畫將所有數十家印尼國營企業納入Danantara，則意味著Danantara將直接控制約相當於印尼GDP一半的資產，導致相關消息引發市場恐慌。

從2025年初至今，印尼股市不僅出現拋售潮，印尼貨幣「印尼盾」也出現大幅度貶值。（路透）從2025年初至今，印尼股市不僅出現拋售潮，印尼貨幣「印尼盾」也出現大幅度貶值。（路透）

主權基金Danantara 將侵蝕國營上市公司獲利

普拉伯沃的親信將主導該基金的管理階層，引發國家干預過度的質疑，而投資人也憂心，即將被納入該基金的印尼3大銀行，未來利潤可能侵蝕。因為普拉伯沃曾表示，將提高國營企業分紅，用以支應Danantara資金需求。

儘管Danantara初始資本為200億美元，但普拉伯沃宣稱，Danantara最終將管理超過9000億美元的資產，使其成為全球規模最大的主權財富基金之一。資金來源將結合政府削減支出與提高國營企業分紅。

而在過去，印尼國營企業由國營企業部監管，企業盈餘大多上繳國庫。Danantara的營運模式則有重大改變：該基金將接收所有國營企業分紅，並得以槓桿其資產籌資，包括發行債券。根據近期修訂的法律，該基金將直接向總統直接報告，繞過財政部與國營企業部。

印尼總統普拉伯沃（圖）的親信將主導Danantara基金的管理階層，引發國家干預過度的質疑。（法新社）印尼總統普拉伯沃（圖）的親信將主導Danantara基金的管理階層，引發國家干預過度的質疑。（法新社）

外資高度不信任印尼主權基金

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師朱斯曼（Selvie Jusman）近期在報告中指出：「對於政府政策的疑慮，尤其是Danantara的設立，可能短期內會讓投資人者望而卻步。」無獨有偶，高盛（Goldman Sachs）3月初表示，基於企業獲利走弱、國內政策風險以及預算赤字擴大等因素，已將印尼股票評等由「加碼」下調至「中立」。

匯市同樣遭受衝擊，普拉伯沃在去年10月上任，在接下來的的5個月內，亞洲所有貨幣中只有受戒嚴令影響的韓元表現比印尼盾更差。外資對於普拉伯沃改革的速度感到擔憂，今年3月惠譽評級（Fitch Ratings ）警告，印尼政府的財政前景有「高度不確定性」，穆迪評級（Moody’s Ratings ）則指出，印尼政府面臨的風險包括外部環境，以及Danantara新業務的不明朗性等。

普拉伯沃政府目前正與美國川普政府談判，以扭轉其調高關稅的決策，該結果對印尼經濟可能造成重大影響。但關稅之外，普拉伯沃還需要贏得資產管理公司的信任，才能真正提振印尼的經濟前景。

普拉伯沃政府目前正與美國川普政府談判，以扭轉其調高關稅的決策，該結果對印尼經濟可能造成重大影響。（法新社）普拉伯沃政府目前正與美國川普政府談判，以扭轉其調高關稅的決策，該結果對印尼經濟可能造成重大影響。（法新社）

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