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中經院模擬川普關稅3情境 全年GDP成長最樂觀僅2.85％

2025/04/18 13:53

中經院今天發布最新經濟預測。（記者徐子苓攝）中經院今天發布最新經濟預測。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普宣布實施對等關稅後，國際主要預測機構紛紛下修美國經濟成長率、上修通膨率。國內經濟智庫中經院今天也發布最新經濟預測，院長連賢明表示，因為對等關稅目前還並不明朗，中經院做了3個模擬情境：樂觀、中性、悲觀，最有可能發生的是在樂觀到中性之間，悲觀情境的發生機率大約僅10%到20%之間。

由於美國關稅計劃仍在持續協商變化、未有定案，中經院考量近日發布情形，設定模擬情境。其中，樂觀情境假設4月9日實施的對等關稅延遲90天緩衝期，而部分科技與3C產品列為關稅豁免清單，且台灣適用的關稅稅率為10%，關稅議題未釀成全球經濟衰退或停滯性通膨，全年經濟成長率為2.85%。

中性情境其他條件與樂觀情境相同，惟台灣適用關稅可能高於10％，但與主要競爭對手的稅率相近，未處於相對不利情境，全年經濟成長率為1.66%。

最悲觀的情境則是對於美國關稅計劃的後續發展，若協商持續惡化，並導致全球出現經濟率退或停滯性通膨情形，全年經濟成長率將可能降至0.16%。

中經院指出，今年成長模式呈現內外持平，國內需求貢獻為1.19（樂觀情境）／1.00（中性情境）個百分點，民間消費與投資提供重要貢獻；而國外淨需求將由上年的負貢獻轉為正貢獻1.66／0.66個百分點。至於通膨走勢，考量美國關稅課徵後的國際大宗物資走勢與國內費率調整等因素，預估全年CPI年增率分別為2.08%／1.99%。

至於美中互相課徵高額關稅對台有何影響，連賢明認為，美中是台灣主要的貿易國家，之間的貿易大戰也會對台灣有影響，必須戒慎恐懼，但這個時間點要評估他的影響，還有點太早，對台灣來講，目前有些原本向中國下的訂單轉到台灣，因此出現一些急單，但還無法評估是正面還負面，仍有待觀察。

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